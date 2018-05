El PSOE de Breña Baja dice que el PP quiere “sacar provecho electoral” con el paseo del litoral

El PSOE en Breña Baja denuncia en un comunicado que “el PP intenta sacar provecho, a un año de las elecciones, con la creación de un año de las elecciones que no quiso plantear al Ministerio de Defensa cuando tuvo la oportunidad”.

“Tras las declaraciones de Borja Pérez, alcalde de Breña Baja, en las que promueve la creación de un paseo litoral que conecte Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña Baja y Mazo, el PSOE de Breña Baja denuncia el uso y provecho electoralista que quiere sacar de este asunto el PP planteando este proyecto a un año de las elecciones, sabiendo que cuando pudo proponerlo decidió no hacerlo”, señalan en la nota.

“Esta idea que presenta el alcalde como propia ya fue propuesta en 2006 cuando el PSOE se posicionó en contra del planeamiento insular, en el que se pretendía extender la infraestructura y actividad portuaria a la zona de Los Guinchos. Entonces, los socialistas consideraron oportuna la construcción de un paseo que uniera la playa de Los Guinchos con la playa Varadero de Los Cancajos en vez de destinar la zona a muelles de carga y descarga de contenedores”, recuerdan.

“La legislatura pasada, cuando Antonio González (PSOE) gestionaba en el pacto PP-PSOE la Concejalía de Turismo, tuvo lugar una reunión con el Ministerio de Defensa para tratar cuestiones urbanísticas del entorno del acuartelamiento El Fuerte. Fue entonces cuando el concejal socialista creyó oportuno aprovechar y exponer al director general de Defensa la posibilidad de llevar a cabo este espacio de paseo, pero el alcalde optó por no ponerlo sobre la mesa”, aseguran.

El PSOE Breña Baja reclama al grupo Popular que “deje de esmerarse en hacer suya la idea y que se centre en lo realmente importante: que los proyectos que se planteen sean realmente ejecutables tal y como se anuncian ya que es muy difícil y complicado, por no decir imposible, realizar algunos tramos por las dificultades técnicas que supone que este paseo por el litoral pueda llegar a las charcas del aeropuerto, posibilidad que se anuncia sin analizar ni valorar las diferentes trabas que existen en esta parte del tramo”, subrayan. “Tampoco plantea el alcalde que una medida principal a tomar para llevarlo a cabo es el cese de la actividad del campo de tiro, este no es compatible con los principios que inspiran este proyecto además de que en reuniones mantenidas ya desde la pasada legislatura con el sector turístico, estos pedían evitar la molestia a los turistas con los ruidos procedentes de dicho campo que no cumplía ni cumple las medidas de seguridad que exigen estas instalaciones”, añaden.

Por otra parte, advierten, “el carril bici no sería seguro y viable si no es por una ruta diferente o independiente al peatonal ya que en el actual paseo está prohibido el uso de bicicletas”.

El PSOE Breña Baja cree que “lo más razonable en base a este proyecto de largo plazo es que se haga real terminándolo en la Punta de la Vía que se localiza al norte de la bahía de Risco Alto o playa de la Vía, dotando a esta y al entorno de la Caleta de la Ballena con equipamientos que lo hagan una infraestructura turística y un espacio para el ocio y el disfrute, además de contribuir a preservar el medio y la franja del litoral”, concluyen.