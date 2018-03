El Premio Nobel de Física Samuel C. C. Ting tendrá una estrella en el Paseo de la Ciencia de La Palma

La Junta de Portavoces del Cabildo de La Palma ha aprobado la propuesta de designación del Premio Nobel de Física en 1976, Samuel Chad Chung Ting, como titular de una estrella en el Paseo de las Estrellas de la Ciencia, proyecto que promueven conjuntamente la institución insular y el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, y en el que ya han sido distinguidos el científico británico recientemente fallecido Stephen Hawking, el cosmonauta ruso Alekséi Leonov y el investigador japonés, Premio Nobel de Física en 2017, Takaaki Kajita, informa el Cabildo de un comunicado.

Samuel Chad Chung Ting recibirá esta distinción en un acto que se celebrará el próximo 12 de abril el Museo Insular de La Palma, en Santa Cruz de La Palma. El Paseo de las Estrellas de la Ciencia es una iniciativa con el que el Cabildo y el Ayuntamiento de la capital dedican un espacio público a personalidades científicas de prestigio internacional que visitan la isla de La Palma. El objetivo de las instituciones es difundir el interés por la divulgación de la ciencia y homenajear a sus actores más brillantes y reconocidos.

En la nota se apunta que “en 1974, mediante experimentos llevados a cabo en el Laboratorio Nacional Brookhaven,en Nueva York, el profesor Samuel C. C. Ting descubrió una nueva partícula subatómica que denominó Partícula J, una nueva clase de mesones masivos de larga duración. El descubrimiento de esta partícula, formada por un quark y un antiquark, proporcionó un importante refinamiento de los modelos de los quark”.

Por este descubrimiento Samuel C.C. Ting o obtuvo el Premio Nobel de Física en 1976, junto con Burton Richter, que hizo el mismo descubrimiento de forma independiente prácticamente al mismo tiempo.

Ting también se interesó por el estudio de los rayos cósmicos primarios y la detección de antimateria primordial, organizando un consorcio con el objetivo de situar un instrumento a bordo de un transbordador espacial y demostrar la viabilidad de poner un instrumento de física de altas energías en el espacio. El vuelo de este instrumento, denominado Antimatter Magnetic Spectrometer tuvo lugar durante varios días a bordo del transbordador Discovery en 1998, proporcionando una ingente cantidad de datos científicos.

A raíz de estos resultados se creó el Alpha Magnetic Spectrometer, que fue desarrollado y construido por un consorcio de unos 500 investigadores de 56 países, entre los que se encontraba España, que participó a través del CIEMAT (Madrid) y del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Este instrumento fue instalado por el transbordador Endeavour en la Estación Espacial Internacional en 2011 y se espera que siga proporcionando datos hasta 2024.

Entre otras distinciones, Samuel C.C. Ting ha recibido el Ernest Orlando Lawrence Award del Gobierno de EEUU, el DeGasperi Award del Gobierno de Italia, la Medalla Eringen de la Sociedad de Ingeniería, el Golden Leopard Award for Excellence de la ciudad de Taormina, y el Gold Medal for Science and Peace de la ciudad de Brescia.

El profesor Ting es miembro de la Academia Nacional de Ciencia en EEUU, la Sociedad Americana de Física, así como de las Sociedades de Física de Italia y Europa. También pertenece a la Academia Sinica, a la Academia de Ciencia de Pakistán y a la de la Unión Soviética, hoy Academia de Ciencias Rusa. Es Doctor Honoris Causa por las Universidades de Michigan, la Universidad China de Hong Kong, la de Columbia, la Universidad de Bolonia, la Universidad Estatal de Moscú y la Universidad de ciencia y tecnología de China. Es también profesor honorario en la Universidad Jiatong de Shanghai.