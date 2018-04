“La Formación Profesional es una muy buena elección para encontrar trabajo”, ha asegurado a La Palma Ahora Luis Ponce, director del IES Virgen de Las Nieves de Santa Cruz de La Palma, que este martes, al igual que la Escuela de Arte Manolo Blahnik, ha acogido unas jornadas de puertas abiertas organizadas por la Consejería de Educación del Cabildo de La Palma para dar a conocer entre los estudiantes y la población en general las enseñanzas que imparten los centros de FP. “Todas las sociedades que técnicamente han ido avanzando y reforzando el mundo empresarial, como es el caso en España del País Vasco, o de Alemania, o de otros países de la Unión Europea, lo han logrado potenciando la Formación Profesional”, asegura Ponce, y subraya que “si no apostamos por la FP estamos coartando un poco ese despegue del mundo laboral y empresarial”.

“Entiendo que la Formación Profesional es muy importante; la base de la pirámide en la estructura de una empresa son los técnicos de FP”, destacó. Este docente considera que “todos los alumnos no tienen por qué ir a la universidad, por un lado porque no tienen cabida, pero, fundamentalmente, porque no hay salida laboral para todos los titulados universitarios”. “Hoy nos encontramos con muchos alumnos con títulos universitarios que han encontrado una salida laboral a través de estudios de FP”, recalca.

El director del IES de Las Nieves sostiene que “prácticamente los alumnos que en la actualidad cursan un ciclo de FP encuentran trabajo, si no inmediatamente sí a corto plazo, y no podemos decir lo mismo de los titulados universitarios; la FP es una muy buena elección, aunque también es verdad que se necesitan titulados universitarios pero en una proporción equilibrada”.

El presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, y la consejera de Educación, Susana Machín, acompañados por el director general de Formación Profesional del Gobierno de Canarias, Manuel Jorge, y el director insular de Educación, Gregorio Alonso, han inaugurado estas jornadas en el IES Virgen de Las Nieves, centro que, junto a la Escuela de Arte Manolo Blahnik, son los espacios escogidos este martes para el desarrollo de esta iniciativa.

Luis Ponce (d) muestra a las autoridades un aula del IES Virgen de Las Nieves.

La consejera insular de Educación, Susana Machín, ha destacado que esta iniciativa surge tras haber mantenido reuniones con la dirección de los distintos centros educativos de la Isla en las que se constató falta de información del alumnado, y de la población en general, en cuanto a los ciclos formativos de grado medio o superior y enseñanzas artísticas y deportivas que se pueden cursar en La Palma.