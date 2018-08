“Si usamos las redes sociales para poner en Facebook ‘te quiero cari’ tenemos un problema”

El profesor saucero Rayko Lorenzo, colaborador de La Palma Ahora en la sección Emprendedores 10.0, ofrecerá este martes una sesión formativa organizada por el Ayuntamiento de El Paso dentro de sus fiestas trienales. Hablará sobre la manera de potenciar los negocios locales en Internet, de manos de herramientas digitales como la Marca Personal 2.0. En una entrevista con este digital adelanta sus proyectos en Canarias y fuera del Archipiélago.

-Canarias forma parte cada vez más de su itinerario formativo.

-La verdad es que sí. La sesión de este martes en El Paso es la tercera en las islas después de la FuckUp Night de Las Palmas el pasado junio y el I Maratón de Emprendedores en La Palma, también en el mismo mes. Siempre es un placer venir a mis islas a intentar aportar un pequeño granito de arena al tejido emprendedor. Canarias en general y La Palma en particular, es tierra de emprendedores, de buscarnos la vida, de gente que ha tenido que luchar y lucha por ganarse el pan de diferentes formas.

-En los próximos meses estará también en Tenerife y Gran Canaria

-Sí, en septiembre (el día 22) estaré en Gran Canaria en una sesión organizada por la empresa ExperTTos. La misma también replicará la actividad formativa en octubre en Tenerife (el día 20). La verdad es que no es muy usual venir a Canarias cinco veces al año a impartir formación, pero yo encantado. Es mi tierra, y siempre tendrá prioridad frente al resto. Aquí juego en casa y eso se nota (y se siente).

-¿Cuáles son sus próximos proyectos formativos fuera del Archipiélago?

-Después de verano empieza la música… Durante una semana estaré en Melilla para impartir un curso de habilidades sociales dentro de un programa europeo de talento. Luego seguramente toque León para sesiones de Branding en un organismo del Ministerio de Economía y Empresa. En octubre arrancaré con las sesiones formativas en ESIC con las asignaturas Investigación Científica y Negociación Comercial, y paralelamente Comunicación II en la EIP de Granada. De enero a marzo será el turno para las asignaturas de Marketing y Publicidad en Eventos en Madrid.Digamos que estas son las sesiones cerradas y/o fijas, luego siempre hay congresos, jornadas, y muchos kilómetros de coche, avión, tren y taxis. Y también varios proyectos en Perú, México y Chile, pero están aún muy tiernos para comentarlos públicamente.

- Ha mencionado varias veces la palabra emprendedores. ¿Qué le hace falta a un emprendedor para alcanzar el éxito?

-Antes de nada, y como he comentado en muchas ocasiones, hay que dejar claro que aquí no hay varitas mágicas. El éxito de una idea emprendedora tiene muchas variables en sí mismo. Lo que está claro que quizá, lo más importante de todo, sea la fase pre; es decir, la temporalidad previa que dedican los emprendedores a estudiar la viabilidad de su futuro negocio. Hay emprendedores que, al ver que al vecino le va bien, se lanzan a una piscina sin agua, sin manguitos y sin socorrista… Gran parte del éxito pues, estará en el tiempo que le dediquemos a estudiar realmente cómo está el mercado, las necesidades reales del entorno, la capacidad financiera, etc. Por otro lado, está la capacidad de trabajo, la creatividad y la visión. Los dos primeros ítem los tenemos más o menos intrínsecos, pero el tercero (la visión) es algo que hay que saber adquirir. El emprendedor tiene que estar siempre alerta, detectar las tendencias, las necesidades de su mercado, mejorar, innovar. El emprendedor que se acomode y piense que por estar en la cima siempre estará cubierto, caerá más rápido que una golosina en la puerta de un colegio.

-Parte de sus sesiones formativas están ligadas a las redes sociales. ¿Qué importancia tienen para un negocio que esté empezando?

-Las redes sociales vinieron para quedarse. No son una moda pasajera; seguramente algunas de las que están desaparecerán, pero serán sustituidas por otras. Pocos negocios se entenderán a medio plazo sin el poder digital de su lado. Pero tenemos que tener cuidado en una cosa… ¡por tener una página de Facebook o un perfil de Instagram no está todo el trabajo listo! Las redes sociales son altavoces de nuestra empresa. Son escaparates digitales permanentes y atemporales que hay que trabajar todos los días. Es preferible no tener redes sociales en nuestra empresa que tener perfiles desactualizados o pocos profesionales. En mis sesiones suelo repetir por activa, por pasiva, incluso por lo criminal, que hay que tener un calendario de publicación, que los emprendedores tienen que guardar una política de actualizaciones que refleje realmente lo que es su empresa. Continuamente estamos con el móvil en la mano; pasamos más horas que nunca bicheando redes sociales, blogs, youtube… Cada vez vemos menos la televisión… Estos cambios tenemos que aprovecharlos para subirnos a la ola.

-En esta sociedad tan digital, ¿qué papel jugarán los más jóvenes?

-Acabo de estar con unos amigos de Granada en el Charco Azul. Una familia de cinco personas (dos adultos y tres pequeños) descansaban después de comer tumbados. Los niños tenían una toalla del juego del parchís, dos pelotas de playa, unas tres pistolas de agua, varios cubos (aunque allí no hay arena), y diferentes juguetes… ¿Saben lo que tenían en sus manos? ¡Móviles! Cuando veo este tipo de cosas siento pena, seguramente porque hace presencia la reminiscencia y recuerdo mi infancia en ese lugar mágico, jugando con las piedras, comiendo pan con nocilla o corriendo del Varadero hasta el Puerto. Los tiempos han cambiado; los nacidos en este siglo prácticamente son nativos digitales. Serán una mano de obra altamente cualificada en temas tecnológicos, pero me preocupa sus competencias transversales. El grado de prontitud que tienen los jóvenes de ahora nunca había existido. Pueden tener la información que deseen en tiempo récord; compran billetes de avión, barco o tren a golpe de click; pueden reproducir música de su grupo preferido en menos de 10 segundos… Esta rapidez de resultados, este grado de prontitud que existe, puede ir en contra de tolerar el fracaso. No están acostumbrados a un no, a un resultado no encontrado. Hay que intentar conseguir un equilibrio. Aprovechar las nuevas herramientas digitales y canales sociales para hacer profesionales más preparados, más informados y más competitivos. Si solo vemos el poder de Internet para sacar labios y músculos en las fotos de Instagram, criticar programas de televisión en Twitter o poner en Facebook te quiero cari en vez de decírselo a la cara, tenemos un problema, y del tamaño de la Caldera.

-¿Está entre sus proyectos escribir otro libro?

-Pufff. Escribir un libro requiere de mucho tiempo. No soy de cantidad sino de calidad, y aunque No seas el mejor… lucha por ser diferente me sorprendió por su acogida y crítica, creo que tardaré algún tiempo en volver a meterme en la aventura literaria. Como comento mucho en los medios, incluso en el libro, no soy escritor ni lo pretendo, así que no tengo prisa. Es posible que salga la segunda edición pronto, ya quedan muy pocos libros y oso decir que está más cerca una segunda edición que un nuevo título.