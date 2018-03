El informe del CICOP que avala los derribos en Miraflores también lo firma el arquitecto que no los protegió en el PGO

El portavoz de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila, señaló este lunes al alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, como “responsable de la destrucción del patrimonio arquitectónico de nuestro municipio al encargar al Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) un informe que constituye un cheque en blanco para demolerlo todo”.

El mismo representante político aseguró que el informe del CICOP conocido este lunes, que avala los derribos en Miraflores de edificios con valor patrimonial para el Cabildo de Tenerife, también lo firma el arquitecto que no los protegió en el PGO aprobado en 2013 ( ahora anulado y con fallo recurrido por el Ayuntamiento, que ya prepara otro), en alusión a Juan Manuel Palerm.

Pedro Fernández Arcila aseguró que “esta crónica anunciada de un atentado al patrimonio histórico es una vergüenza y una burla a la ciudadanía por parte de un alcalde que no merece este municipio”.

Sí Se Puede reclamó este lunes al Gobierno local de CC-PP una respuesta oficial a su recusación de la entidad escogida para evaluar el valor patrimonial de los edificios del entorno de Miraflores, cuyo derribo está paralizado por medidas cautelares solicitadas por el Área de Patrimonio Histórico del Cabildo, aunque el propio presidente insular Carlos Alonso ya este lunes dijo que aceptará lo recogido en el informe del CICOP: la demolición. “No hemos recibido respuesta a esa recusación, a pesar de haberla reclamado expresamente durante la sesión de la Comisión de Control celebrada el 15 de marzo pasado”, subrayó Arcila.

El concejal ecosocialista añadió a los motivos de la recusación un dato desconocido hasta este lunes, cuando se ha hecho público a bombo y platillo el informe del CICOP: “Si antes de conocer ese dato ya esta entidad [el CICOP] no podía considerarse como perito, al no guardar la neutralidad y distancia debida por ya haber publicado entre sus documentos una propuesta de demolición de esos edificios, mucho menos aceptable es que entre los firmantes del informe esté Juan Manuel Palerm, el arquitecto del PGO que en 2012 no incluyó esos edificios propuestos por el Cabildo en el catálogo de bienes con valor patrimonial”.

Arcila también destacó que “para los firmantes del documento la desidia municipal es un argumento que justifica la demolición”, ya que esgrimen como razón para quitarle valor patrimonial la no inclusión de los edificios del entorno de Miraflores en el catálogo de 2012 y el que no se hayan realizado actuaciones para incluirlo en todos estos años”.