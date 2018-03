El Cabildo de Tenerife dará por bueno el derribo de tres inmuebles antiguos en el barrio santacrucero de Miraflores

El Cabildo de Tenerife respetará el resultado del informe de la Fundación CICOP (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio) sobre los inmuebles de los números 23, 27 y 29 de la calle Puerta Canseco, en la zona capitalina de Miraflores (municipio de Santa Cruz de Tenerife).

Ese informe técnico indica que esos inmuebles carecen de valor patrimonial y con ello se contradice la opinión que sobre ese mismo particular había emitido antes el área de Patrimonio del Cabildo de Tenerife, una opinión que había frenado los derribos. Ahora, se entiende, estos podrán demolerse ya que incluso hay autorización del Ayuntamiento para hacerlo.

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha señalado este lunes, tras el PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife filtrar el contenido del informe del CICOP a las cabeceras de papel tinerfeñas (esos periódicos publican en la edición de este lunes su contenido sin haber sido trasladado por el medio habitual, a través de nota de prensa desde el gabinete de comunicación), que lo que siempre ha querido la Corporación insular es que por parte del Ayuntamiento se justifique con un informe de patrimonio específico (este del CICOP), ya sea propio o externo, cualquier actuación sobre aquellos inmuebles que no están protegidos pero que podían tener valor patrimonial.

Casa del nº 23 de Puerta Canseco, con derribo parado en su día por el Cabildo

Carlos Alonso añadió que, si bien el Cabildo no ha recibido el informe del CICOP, este concluye que las casas de Miraflores carecen de valor y considera que los nombres y la entidad que firman ese documento tienen "mucha reputación".

De esta misma opinión no es la formación política Sí Se Puede, en la oposición en el Ayuntamiento capitalino, que recusó la concesión de ese informe a la Fundación CICOP (ante de pedírsele ese trabajo ya esta había afirmado que esos inmuebles no tenían valor patrimonial), cuestión que, por ahora, no ha sido atendida por el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, del PP.