La oposición castiga al alcalde Bermúdez por desproteger inmuebles históricos en los planes especiales en curso

La candidata a la alcaldía de la capital y secretaria general del PSOE en Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, exigió este jueves al alcalde José Manuel Bermúdez que empiece a proteger el patrimonio después de la tirón de orejas del Cabildo adelantado por una información de Tenerife Ahora. Para Hernández, la defensa que hace la institución insular del patrimonio histórico, área que gestiona la socialista Josefa Mesa, es una "buena noticia", aunque considera "triste que venga de fuera del Ayuntamiento", del Cabildo de Tenerife.

Patricia Hernández recordó que el Cabildo ha tumbado los planes del Antiguo Santa Cruz y Los Hoteles-Pino del Oro (dos), entre otros motivos por no proteger 130 inmuebles históricos. "Viendo cómo ha actuado el Ayuntamiento, mejor los hubieran llamado planes especiales de no protección", ironiza la candidata a la alcaldía en Santa Cruz.

La líder socialista calificó de "vergüenza para Bermúdez que otros demuestren más amor por la historia y el patrimonio de su ciudad que el alcalde". "Ahora que el Ayuntamiento debe rectificar, queda demostrado que el actual mandato ha sido una pérdida de tiempo", lamentó Hernández.

"Quien no quiere el patrimonio de Santa Cruz no quiere a Santa Cruz", destacó la candidata socialista. Patricia Hernández dijo que "todo lo referente a estos dos planes especiales de no protección [áreas locales en manos del PP] ha sido un auténtico despropósito".

Hernández explicó que, "para poder derribar edificios históricos, se inventaron una categoría de supuesta protección que no existe en ninguna ley de patrimonio". "Los planes de Bermúdez más bien parecían proyectos de demolición", concluye la candidata del PSOE.

Alerta sobre lo que apunta el futuro PGO

En términos parecidos al PSOE se manifestó Sí Se Puede este jueves, pues responsabilizó a José Manuel Bermúdez del fracaso en las políticas de patrimonio histórico en Santa Cruz de Tenerife.

El portavoz ecosocialista en el Ayuntamiento capitalino, Pedro Fernández Arcila, calificó de "incompetencia supina" la gestión del alcalde en esta materia, y señaló sus dos mandatos como "un periodo lleno de incongruencias ante el objetivo irrenunciable de conservar todos los bienes con valor patrimonial e incorporarlos a la vida del municipio para su mejor disfrute y aprovechamiento".

Arcila se expresó así ante la más reciente noticia que evidencia la falta de una política coherente en esta materia en Santa Cruz, la que da cuenta del rechazo del área de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife respecto de los planes especiales de los conjuntos históricos Antiguo Santa Cruz y Los Hoteles-Pino del Oro, al entender que están en peligro 130 inmuebles con valor patrimonial.

"Nos encontramos ante la expresión de la más neoliberal de las políticas sobre patrimonio, marcada por la prioridad que da el gobierno de CC-PP a la presión sobre el suelo y a la especulación, de manera que elimina las condiciones que establecen los criterios de conservación y desata las acciones especulativas que amenazan la integridad de los edificios que deben protegerse", dijo el citado portavoz del grupo en la oposición.

La actuación en materia de patrimonio descrita por Arcila se ha hecho patente en múltiples hechos. Entre los más recientes, el simulacro que significa la fórmula de "protección documental" que prevé el próximo PGO para señalar los inmuebles con valor patrimonial para los que se autoriza a sus propietarios a cualquier tipo de intervención, siempre que se conserve una especie de ficha en la que se reseñe ese valor, mientras el edificio puede acabar derruido.