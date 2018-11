Rubens Ascanio destaca que la imputación de Clavijo por el caso Grúas "está mucho más cerca"

El portavoz de Unidos Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio, uno de los denunciantes del caso Grúas, ha celebrado este jueves la decisión de la Fiscalía "de no prolongar por más tiempo el privilegio de aforamiento" de Fernando Clavijo y ha considerado que la imputación del exalcalde de la ciudad y actual presidente de Canarias "está mucho más cerca".



En un comunicado, Ascanio define como "una buena decisión judicial" el informe de la Fiscalía en el que pide al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que devuelva el caso Grúas al Juzgado de La Laguna (Tenerife) que lo inició.



Ese retorno del sumario a La Laguna "permite seguir avanzando en clarificar" un caso que incluye un préstamo de 120.000 euros de dinero público a una empresa privada y la privatización de servicios públicos para colocar personas afines de las "redes clientelares de Coalición Canaria", según el portavoz de Unidos.



Este caso "todavía tiene un largo recorrido por delante, ya que el proceso solo ha alcanzado una fase muy preliminar de testificaciones y de estudio de los documentos", considera Ascanio, para quien ahora "la imputación definitiva de Fernando Clavijo está mucho más cerca".



"Estamos a poco de ver a Fernando Clavijo declarar como imputado, igual que ya vimos al alcalde de La Laguna y a su portavoz municipal", indica Ascanio, que informa de que antes de eso van a reiterar un escrito presentado en abril pasado "para pedir unas declaraciones de testigos clave y la suma de nuevos documentos que creemos que serán fundamentales para el desarrollo de este caso".



Rubens Ascanio recuerda que en este caso ha sido esencial el papel de los empleados de Autogrúas Poli, SL, que desde 2012 a 2014 "registraron casi una treintena de escritos con denuncias concretas sobre las ilegalidades que se estaban cometiendo en este servicio".



Sus escritos, dirigidos al entonces alcalde, Fernando Clavijo, y a su sucesor, José Alberto Díaz, "no fueron atendidos de ninguna manera por la administración pública" ni se produjo ninguna actuación.



"Esa es la clave de la denuncia, que no tiene nada de política, que es una denuncia ante la inacción y la falta de respuestas de quienes debían darlas", sostiene el portavoz de Unidos se puede.



Ascanio también destaca el papel de los técnicos municipales "que señalaron y trataron de evitar las situaciones que se estaban viviendo en ese servicio público", sin los cuales "no existiría este proceso de investigación".