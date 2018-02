He hecho un examen de conciencia, con propósito de contrición, porque confieso que he ofendido reiteradamente a Felipe González y a Fernando Clavijo, ilustres personalidades españolas que no se merecen mis críticas porque ellos afirman que la corrupción no existe ni España ni en Canarias, y hay que creerles y respetarles, y admito que he sido muy pesado denunciando la tal corrupción. El acto de contrición ya saben mis sufridos lectores que es un arrepentimiento de una culpa cometida, es una disposición inteligente y de voluntad libre, es un arrepentimiento por el pecado, por el grave error cometido, por la ofensa hecha a estas dos grandes personas del estado español. Y dos padres nuestros y cinco aves marías. Felipe González ha afirmado que la corrupción no existe, que si acaso han sucedido algunas cosillas, que diría Rajoy, han sido sólo unos descuidos generalizados. Incluso considera que durante su etapa como presidente del gobierno los robos de dinero público y asesinatos del GAL fueron unos descuidos bastante generalizados, la mamandurria de los fondos reservados, Flick, KIO. Rumasa, Filesa, Malesa, Time-Export , Guillermo Galeote, Ave, Seat, Osakidetza, Juan Guerra, Urralburu, Sarasola, con la guinda del gran pastel del terrorismo de Estado con el caso GAL, y muchísimos etarras torturados y asesinados, y no relato más robos de dinero público para no cansar a los sufridos lectores.

Sí, ya sé que soy un exagerado, y que volver a recordar todo esto es motivo de que muchos socialfascistas y socioliberales que tienen todavía carnet del PSOE se van a enfadar conmigo y me van a pedir que de una puñetera vez haga de verdad el propósito de contrición, y no vuelva a recordar estas cosillas de los gobiernos de Felipe González que en realidad fueron sólo unos descuidos generalizados, y veinte puertas giratorias. Palabra de Dios. Lo mismo puedo decir y digo de Fernando Clavijo, que los periodistas se están inventando muchos casos en Canarias, incluidos los de Corredor, Grúas, Faycan, Eolo, Favorita, Forum. Mamotreto, Siliuto, otra componenda de Zerolo, García Cabrera, Sambrit, Unión. Salmón, Las Teresitas y cuatro chicharros de Santa Cruz de Tenerife. Fernando Clavijo casi me tenía convencido que en Canarias no hay corrupción, pero repasando los archivos y las hemerotecas saltan por todos lados el hedor y la putrefacción. Pero es que el mismo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sitúa a Canarias como la comunidad autónoma con más acusados por procedimientos abiertos en toda España, y está por delante de Valencia y Madrid, que ya es difícil superar al Partido Popular como Asociación Criminal para Delinquir en estas comunidades.

Me encuentro con la vecina del quinto en la Plazoleta de Farray, le cuento mis contriciones, me mira asombrada, pide un gin tonic con Hendrick´s que vale un huevo, y me suelta sin anestesia su habitual perorata: “Sabe lo que le digo, tenga cuidado que cómo siga con su rollo religioso la Asociación de Abogados Cristianos sabiendo que usted es un rojo declarado, le puede meter un paquete como intentaron con la Drag Sethlas. Déjese de chorradas de estar justificando a Felipe González y a Fernando Clavijo, ahora que están de capa caída viene usted con esos rollos de contrición, y de perdonarles todo. Creo que Carlos Sosa tendría que mandarle para el Hierro y que se ponga a escribir en El Hierro Ahora”, y haga un buen reportaje de los lagartos gigantes herreños, sería un buen método para tranquilizarle, ya que no quiere criticar a Felipe González ni a Fernando Clavijo, dedíquese a la historia de los gallotia simonyi, y póngase a bucear en el Mar de las Calmas y a comer pescadito fresco de La Restinga”. Mi vecina se tomó otro gin tonic de Hendrick´s que al final tuve que pagar, y se mandó a mudar sin despedirse.