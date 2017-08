Antonio Morales pide al Gobierno canario 150.000 euros para poder organizar el Womad en Las Palmas de Gran Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha reclamado al Gobierno de Canarias apoyo económico para que el festival World Of Music, Arts & Dance ( Womad ) vuelva a celebrarse en Las Palmas de Gran Canaria tras cinco años de ausencia.



La primera vez que el Womad tuvo lugar en la isla fue en 1993, y desde entonces se celebró año tras año hasta que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se negó a organizar la edición de 2012 por falta de apoyos.



En 2014, Canarias recuperó el Womad en la isla de Fuerteventura, donde la playa de Gran Tarajal acogió las tres últimas ediciones.



En declaraciones a los periodistas, Morales ha recordado que el Ejecutivo canario contribuía con unos 150.000 euros para que el Womad se celebrase en Fuerteventura y ha reclamado que ahora "participe con la misma cantidad que lo hacía en la isla majorera".



Además, ha añadido que "el Cabildo de Gran Canaria demanda compromiso al Gobierno para ser posible un gran Womad en la isla", ya que, si no pone la parte que le corresponde, el festival "no se celebraría en las mismas condiciones".



En ese caso, la responsabilidad económica recaería en el Ayuntamiento y en el Cabildo que, en caso de que el Gobierno finalmente no aporte, "harían un esfuerzo", ha dicho Morales.



El presidente insular espera recibir finalmente el apoyo pues, ha reconocido, "no sería comprensible que el Ejecutivo canario no ayudase a recuperar el Womad para una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria".