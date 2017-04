“El interés inmediato de Clavijo con la Ley del suelo y no con las renovables deja claro los hilos que mueven al Gobierno”

Ha sido el artífice de reimpulsar la actividad en Infecar, prueba de ello es el movimiento que puede apreciarse cada día en los distintos pabellones que componen este espacio. El consejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, explica que próximamente se acogerá el salón del vehículo eléctrico, que se está diseñando en colaboración con todos los sectores empresariales implicados. Contar con los empresarios es una forma de diseñar estas ferias que ha cambiado con respecto al pasado. Además, ahora se busca que se conviertan en oportunidades de negocio. Incubar empresas con talento local o atraer a otras que quieran instaurarse en este espacio, potenciando especialmente el sector audiovisual, han sido otros de los objetivos marcados por el político de NC.

Su consejería también trabaja por seguir fomentando las renovables, ejemplo de ello, es el Consejo Insular de Energía. Otra de sus líneas estratégicas es potenciar la economía azul, explorando las posibilidades de la Biotecnología Marina, así como el sector TIC, a través del Big data, gracias al cual, las islas servirán de laboratorios experimentales a nivel mundial, convirtiéndolas en destinos turísticos inteligentes. Además, 2016 fue un año “récord” para Gran Canaria en el sector audiovisual, marcado por el éxito de grandes rodajes en la isla. El consejero apuesta por simplificar y ampliar el potencial de los incentivos fiscales a las producciones de cine, televisión y animación, y articular líneas blandas de financiación para este sector.

Brink asegura que la alianza para desacreditar al grupo de gobierno del Cabildo de la isla entre un pequeño sector del empresariado y el Gobierno de CC-ATI no beneficia a la imagen de Gran Canaria y pretende dar una impresión “chusca” de lo que realmente se está haciendo. Insiste en que en estos casi dos años se han desatascado proyectos como el Siam Park o la central Chira Soria, entre otros. Para el consejero, el hecho de Clavijo tenga más prisa por sacar adelante la Ley del suelo que en desarrollar las renovables o en la lucha contra el cambio climático demuestra qué hilos mueven las políticas del Ejecutivo regional.

En cuanto a la ruptura del pacto con Podemos, acusa al exconsejero Miguel Montero de defender teorías “conspiranoicas, más propias de programas de fenómenos paranormales” y subraya que Nueva Canarias siempre ha respetado a todos los partidos políticos y nunca se ha inmiscuido en la vida interna de ninguna formación.

Se podría decir que ha sido el artífice de impulsar Infecar en los dos últimos años. ¿Qué hoja de ruta tiene marcada en este sentido?

Tendríamos que diferenciar el Parque Tecnológico del recinto ferial. Desde el punto de vista del recinto, los retos van en la modernización de sus instalaciones y hacerlas más competitivas. Estamos inmersos en un avance pormenorizado de la planificación del plan especial de ordenación de Infecar. Lo que hemos intentado es solucionar temas de movilidad, ver cuál es el futuro de este espacio y se ha hecho una reflexión bastante seria para ver sus posibilidades. También hemos intentado hacer una modernización que no deje las manos atadas al gobernante del futuro, que sea lo suficientemente flexible para que si en unos años cambian las circunstancias se hagan las planificaciones necesarias. La idea es adaptar el espacio de Infecar a la realidad del siglo XXI.

Infecar (ALEJANDRO RAMOS)

Estamos preparando un pabellón que va a tener unos 6.000 metros cuadrados. De momento, estamos con la licitación del proyecto y queremos que sea un espacio sostenible con certificación de sostenibilidad, para nosotros va a ser un hito fundamental en la historia de Infecar y va a dar un salto cualitativo importante. Todavía hasta hace unos años la gente decía que las ferias no tenían sentido por las nuevas tecnologías (que de nuevas ya tienen poco), pero la realidad es que hay un aspecto humano que no puede sustituir el ámbito digital: tocar las cosas con tus propias manos y poder recibir una información directa y un trato cara a cara. Había que apostar por el espacio ferial y nosotros lo estamos demostrando, aumentando de forma significativa el número de ferias y, sobre todo, dedicando los primeros días de la ferias (como en la del Atlántico o en Canagua) a los profesionales del sector, lo que puede significar que venga menos público general, pero permite crear un espacio en el que visitantes y expositores se pueden reunir con tranquilidad. En las encuestas de satisfacción, que es otra de las novedades que hemos introducido para tener el feedback entre visitantes, se valora este espacio de tranquilidad donde se puede hacer negocios. Las ferias no son solo generalistas o ferias espectáculos, sino que ahora se convirtieren en instrumentos que pueden generar economía aquí en Canarias. Este es un objetivo que tenemos.

Actualmente, existe colaboración con la ULPGC para desarrollar proyectos de forma conjunta, con la Confederación Canaria de Empresarios, ¿cómo son las relaciones?

Son relaciones correctas, pero nosotros con quien más hemos tenido relación es con la Cámara de Comercio y con algunas de las organizaciones empresariales integradas en la Confederación Canaria de Empresarios. Desde el principio hemos trabajado de manera coordinada con los comités empresariales y hemos recuperado los comités organizadores de cada feria, donde están representados los sectores relacionados con cada una de ellas. Consideramos que las ferias deben responder a las demandas de los diferentes sectores empresariales y así lo hemos hecho. Hemos sido muy participativos en este sentido. La participación de la Cámara es importante y, por ejemplo, en Fisaldo está representado el comité organizador y está la asociación de pequeños comerciantes y FEMEPA.

“Antes las ferias eran una especie de despotismo ilustrado, ha habido un cambio importante”

Ahora estamos montando el salón del vehículo eléctrico. Es un sector emergente que todavía no está del todo organizado, pero hemos hablado con todos los implicados y les hemos comunicado cuál es nuestra ilusión, pero queremos construir el proyecto de la feria con ellos. No entendemos la actividad ferial sin una vinculación estrecha con los diferentes sectores empresariales. Nuestras relaciones son muy fluidas y estoy convencido de que ha habido un cambio importante porque antes las ferias que se realizaban eran una especie de despotismo ilustrado, de todo para el pueblo pero sin el pueblo. En este caso, todo para el empresario pero sin el empresario.

Hemos intentado potenciar el papel de los empresarios en Infecar. De hecho, aquí se celebran programas de aceleración de empresas, por ejemplo, también un programa relacionado con la innovación en el sector artesanal y otro que tiene que ver con la economía social. Se han celebrado distintos programas de aceleración, sector TIC, Turismo… Uno de nuestros objetivos es que, de estos programas de aceleración de negocio, salgan proyectos y estos emprendedores puedan instalarse aquí. También hemos firmado diferentes convenios con entidades financieras para poder darles, al menos, ese primer impulso que necesitan estas ideas de negocio. Lo que estamos intentando es fomentar ese espíritu emprendedor en uno de los lugares donde pueden instalar sus empresas a un precio razonable y con toda una serie de servicios que son bastante importantes.

El consejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink en las instalaciones de Infecar ALEJANDRO RAMOS

Acortar la brecha digital que aún existe en la Isla también ha sido una de sus máximas…

Hay que romper la brecha digital porque es un impedimento para el desarrollo económico de la Isla y aparte la UE establece unos objetivos muy claros para el año 2020 y todos los ciudadanos tienen derecho a hacer uso de los servicios que ofrece la banda ancha. Ya tenemos desarrollados proyectos para varios municipios y financiación para desarrollarlo y empezar a llevar a cabo en la práctica ese plan de extensión de la banda ancha.

¿Qué objetivos tiene a corto plazo el Consejo Insular de la Energía?, ¿cómo ha sido el proceso para ponerlo en marcha?

Ha sido un despegue complicado porque montar un ente público empresarial no es fácil, las leyes están hechas para que no se pueda hacer, para que no haya empresas públicas y fue un proceso más lento del que yo hubiese deseado, pero la administración tiene sus ritmos y no es muy acelerado que digamos. Estamos ya en la fase final de contratación del personal (hubo una convocatoria pública). Tenemos una serie de proyectos en marcha y está a punto de licitarse una instalación fotovoltaica de autoconsumo en Infecar para convertirlo en un recinto energéticamente sostenible y tenemos otro en el que están trabajando los técnicos para instalar una pequeña instalación fotovoltaica en las cocheras del Cabildo. Además, ya hay cargadores para vehículos eléctricos, pero vamos a lograr que la energía de esos cargadores tenga un origen renovable.

En breve, vamos a licitar un proyecto de fotovoltaica en el Ecoparque Sur, que para nosotros es muy importante porque un lugar como este (que antes conocíamos como un vertedero) le podemos dar un uso interesante, como que sea una fuente de energías renovables. También estamos en negociaciones con la Autoridad Portuaria para la instalación de dos aerogeneradores en el Puerto de Arinaga y, en estos momentos, parece que ya se ha llegado a un principio de acuerdo.

¿Cómo son las relaciones con el Gobierno de Canarias en materia de Energía?, ¿cómo valora su apuesta por introducir el gas en el Archipiélago?

Mis relaciones con el Gobierno de Canarias son cordiales y siempre he procurado centrarme en lo que nos une y no en lo que nos diferencia. Es evidente nuestra posición con respecto al gas natural, estamos en contra de la instalación de una regasificadora. Consideramos que el gas natural supone un obstáculo para el desarrollo de un modelo energético sostenible y así lo demuestran diferentes estudios. Nosotros ya hemos encargado un estudio sobre cuál debe ser el modelo energético a seguir de aquí a 2038 y cuáles son los pasos que deberían seguirse para poder lograr unos objetivos razonables y realistas. Ya disponemos de esos datos y de ese estudio que, en breve, se presentará a la ciudadanía.

¿Augura otro año récord para Gran Canaria en producciones cinematográficas?

Seguimos trabajando y promocionando a Gran Canaria en todo tipo de festivales y eventos que tienen que ver con el sector audiovisual. Queremos atraer rodajes, pero con esto siempre hay que ser prudentes. El año pasado fue excepcional y si este logramos acercarnos a las cifras de 2016, podemos sentirnos satisfechos. En todo caso, todas las productoras insisten en que los estudios de cine sean una realidad y ya se han presentado proyectos y podemos decir que está en marcha el proceso para construirlos.

“Estamos intentando atraer inversiones en el sector de la Economía azul”

¿Se trabaja en colaboración con el ITC?

Trabajamos de manera bastante coordinada. Por ejemplo, hemos creado la plataforma de excelencia en biotecnología de las algas con el ITC, el Banco Español de Algas y la ULPGC. Hace unos meses estuve en Oslo, en el Congreso de Negocios Biomarino, acompañado de miembros del ITC como parte de la delegación en Canarias y el Cabildo destina una subvención todos los años al ITC para la realización de estudios que puedan ser de relevancia para la Isla. De hecho, ya están entregando los que se encargaron el año pasado y hay de todo, algunos de ellos tienen que ver con energías renovables, otros con el agua… Ahora donde podemos decir que hay un trabajo de coordinación importante es en la economía azul. Estamos intentando traer inversiones con el tema de las algas, trabajando conjuntamente para el desarrollo de este sector en Gran Canaria. En este punto, podemos hablar de acuicultura, cultivo de microalgas... Hay que hacer un trabajo largo y constante y esto significa cambios en la normativa y en las instituciones.

Le preguntaba por el ITC también porque el Gobierno de Canarias estuvo a punto de cerrarlo el pasado año. ¿Cree que es importante para el Archipiélago?

Canarias es una de las Comunidades Autónomas con una inversión en I+D + i más baja de todo el estado español, la desaparición de la ITC sería un mazazo. En todo caso, es una empresa competitiva y capaz de aportar un valor añadido a la sociedad canaria y creo que se han despejado bastante los nubarrones.

¿Qué balance hace sobre el Grupo de Acción Climática del Cabildo? ¿Qué le parece que el Observatorio Canario del Cambio Climático inicie su andadura un año después?

Es muy positivo que el Gobierno apueste por la creación de un Observatorio de Cambio Climático en Lanzarote. Todos los esfuerzos suman. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, al calor del Pacto de los Alcaldes, una iniciativa europea que pretende reducir el dióxido de carbono en un 40% para 2030, entre otras cosas, y también tiene un objetivo de evaluación del impacto del cambio climático. Hemos presentado una convocatoria a la Fundación Biodiversidad de cambio climático y un estudio potente de evaluación sobre el riesgo en cada uno de los municipios. Nuestra lucha contra el calentamiento global y la mitigación de sus efectos es prioridad.

“Tenemos en marcha la creación de un observatorio sobre el cambio climático en el Atlántico Este”

Otro de los proyectos que tenemos en marcha es la creación de un Observatorio sobre Cambio Climático en el Atlántico Este. Tiene un concepto distinto al del Gobierno de Canarias. Creemos que es importante conocer cuáles pueden ser los efectos del cambio climático en toda esta región, no sólo en la Macaronesia, sino en la costa africana ya que está frente a Canarias y estamos hablando de Senegal, Gambia, Marruecos… llevamos ya haciendo un trabajo de contacto con distintas instituciones y gobiernos de Madeira, Azores… Vamos a firmar en breve un convenio de colaboración con Cabo Verde, que será mucho más amplio, además de en materia de cambio climático. Yo creo que hay que congratularse de que el Gobierno de Canarias se sume al Cambio climático, ahora solo hace falta que se sume a la apuesta por las renovables o que se olvide del gas natural, algo que en estos momentos me da la impresión de que no se va a producir, pero la esperanza es lo último que se pierde.

¿La Ley del suelo se aleja hacia este camino hacia la sostenibilidad?

Efectivamente. Aunque se está debatiendo en el Parlamento de Canarias y en la Ley del suelo ningún cargo público puede ver mal que se simplifiquen los trámites burocráticos (ya que todos los que hemos pedido un permiso de obras en zonas rurales sabemos lo que implica tener que estar esperando meses y meses para obtener el permiso). Es bueno simplificar los procedimientos, siempre y cuando primero haya control (que esto es importante). Sin embargo, lo que no podemos perder de vista es que haya una visión de conjunto del Archipiélago y de lo que debe ser la planificación del territorio. La política territorial no puede quedar en manos exclusivamente de los ayuntamientos, tiene que haber una visión más amplia, si no esto se va a convertir en reinos de taifas donde cada uno pues aplicará el criterio que crea. La Ley que se intentó aplicar con la Ley del suelo es un poco la de “divide y vencerás” y, en este sentido, pues está al servicio de los intereses de unos pocos y hay que ver cómo se ha elaborado y cómo ha partido esta iniciativa. También hay que ver el interés que ha tenido Clavijo para que esto tenga carácter inmediato. Ojalá hubiese tenido un interés tan claro, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático, en la recuperación de los servicios sociales, en la sanidad, la lucha contra la pobreza, en cambio, parece que eso no estaba en sus objetivos, pero sí la Ley del suelo y eso deja a las claras los hilos que mueven las políticas de ATI - CC en el Gobierno de Canarias.

El consejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink en la ampliación del espacio ferial de Infecar ALEJANDRO RAMOS

¿Cómo cree que está funcionando el Gobierno del Cabildo después de la ruptura del pacto?

Lleva funcionando con la misma normalidad que al principio. Es verdad que ha habido una crisis de Gobierno provocada por Podemos, por un sector al menos de Podemos, que desde un principio intentó torpedear o boicotear este pacto, hasta que, no conformándose con la dimisión de Brito, decide tirar de la cuerda hasta un límite desde mi punto de vista inaceptable.

“La oposición intenta vender una imagen autoritaria del presidente del Cabildo, lo cual es una visión burda”

¿Para usted la ruptura del pacto fue culpa de Podemos?

Yo creo que sí. La estrategia que ha seguido hasta ahora este sector de Podemos y su actual portavoz en la oposición, Miguel Montero, como el PP y el resto de la oposición es la de vender la imagen de un presidente del Cabildo autoritario, con quien prácticamente es imposible hablar. Es una visión burda del trabajo cooperativo y coordinado que se está realizando en este grupo de gobierno insular. Sinceramente, yo vengo de la empresa privada, estoy acostumbrado a trabajar en equipo y la verdad es que creo que la acción de gobierno de Antonio Morales es compartida por quienes formaron parte de este pacto, lo fue desde el principio y lo sigue siendo ahora, y también coordinada con los diferentes consejeros. A mí me da la sensación de que, aunque es verdad que si eres el presidente del Cabildo tienes que ser exigente (evidentemente, no podría ser de otra manera como lo es en cualquier institución donde uno ocupa un cargo de responsabilidad), pero al mismo tiempo aquí trabajamos de manera colaborativa y las estrategias de trabajo son compartidas. En muchas ocasiones, se intenta vender en los plenos la idea de que nos tiene dominados y que los consejeros no podemos hablar. El otro día incluso escuchaba unas declaraciones de Pablo Rodríguez diciendo que mientras siguieran Román Rodríguez y Antonio Morales al frente de NC no podrá producirse la unidad nacionalista. Claro, lo que hace es reproducir los esquemas que tiene dentro de CC, donde parece que los liderazgos son muy poco compartidos.

“En el Cabildo venimos soportando día sí y día no ataques, cuando todos los parámetros son buenos”

La experiencia que nosotros tenemos en NC es que las cosas se debaten en los órganos y en los comités y dentro de la militancia, como entre los que tenemos cargos dentro del partido asumimos todas las estrategias. Esa es nuestra filosofía de trabajar en política, algo que creo que desgraciadamente en CC no se produce y tienen ese tic de pensar que el resto actuamos de la misma manera que ellos y hay una equivocación importante. Nosotros, desde el Cabildo, que venimos soportando día sí y día no algún tipo de ataque a la acción de gobierno, cuando todos los parámetros son buenos, se nos acusa de no tener estrategia, de estar parando las inversiones en la isla, cuando lo que hemos estado intentando desde un principio es impulsar todo lo que se podía impulsar (por ejemplo, el Siam Park o la propia central de bombeo de Chira-Soria) y hemos intentado desatascar un montón de proyectos y dinamizar la economía de Gran Canaria, promocionarla fuera de nuestras fronteras… Esa imagen que se está intentado vender de un Cabildo gobernado de forma autoritaria y con políticas poco favorables a la inversión y al desarrollo económico es una visión chusca y un reflejo bastante claro de la oposición que tenemos en el Cabildo y del nivel político de algunos dirigentes (solamente hay que mirar hacia algunos estados europeos en los que los resultados electorales obligan a pactar a tres o cuatro partidos al mismo tiempo y donde la oposición es crítica pero constructiva).

“Dice bastante del Gobierno de Canarias que una parte de los consejeros de Gran Canaria respondan a intereses empresariales”

Aquí, con tal de destruir al actual equipo de gobierno, algunos son capaces de destruir la imagen de la isla de Gran Canaria y los resultados positivos que está teniendo. Por lo tanto, a mí me parece que es una estrategia, primero destructiva, y dadas las anomalías democráticas que hay en el sistema político de Canarias pues hay ciertos sectores que se han visto de alguna manera beneficiados. Tenemos un Gobierno de Canarias en minoría y que se pueda gobernar con ese número de votos ya dice bastante. También llama bastante la atención que los consejeros grancanarios en el Ejecutivo regional, menos uno que es el vicepresidente es miembro de CC (Pablo Rodríguez), respondan a los intereses de un círculo empresarial que es el que de alguna forma ha decidido quiénes son los que deben estar ahí. Algo legítimo, que lo puede hacer el presidente Clavijo si quiere, pero al mismo tiempo es una anomalía democrática cuando la acción política no depende de los resultados de unas elecciones. Si algunos empresarios quieren influir en política lo que les recomendaría es que se presentarán a las elecciones.

Por tanto, no es de extrañar que por parte de estos sectores haya una estrategia conjunta para desacreditar, no ya la acción de Gobierno, porque cuando se afirman las cosas que se afirman de Gran Canaria y se manipulan los datos positivos que está obteniendo en cuanto a crecimiento económico de la isla, cuando todos los parámetros son buenos, yo creo que esto es una crítica que afecta a la imagen de la isla y me parece que esta alianza entre un pequeño sector del empresariado con ATI-CC pues no nos beneficia para nada. Creo que tendrá sus consecuencias políticas.

El consejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink ALEJANDRO RAMOS

¿La solución sería un cambio en la Ley electoral de Canarias, ya que Gran Canaria no está suficientemente representada?

Ni Gran Canaria, ni Tenerife, lo que pasa es que hay dirigentes en Tenerife que son capaces de renunciar a esa representación con la de seguir controlando el cotarro electoral que es lo que en Canarias llevan haciendo durante los últimos 30 años. Fuerteventura ha tenido un crecimiento poblacional en los últimos años y tampoco está suficientemente bien representada en el Parlamento. Con esto, lo que quiero decir es que la reforma electoral no es una reivindicación de Gran Canaria, es una reivindicación hecha desde el más absoluto sentido común democrático. No tiene absolutamente nada que ver con el territorio y lo que parece absurdo es que un partido como Ciudadanos que obtuvo más de 50.000 votos en las últimas elecciones locales, no tenga representatividad en el Parlamento de Canarias, pero otra fuerza con 5.000 votos tenga tres diputados. Es una anomalía que debe ser resuelta urgentemente, un déficit democrático que no nos podemos permitir los canarios y que ha sufrido también NC, obtuvimos más de 50.000 votos la primera vez que nos presentamos a las locales y no tuvimos representación.

“No puede continuar un Gobierno sostenido por un número de votos insuficiente que le hace estar sometido seguramente a intereses particulares”

¿Qué papel debe abanderar NC de cara a las elecciones de 2019? ¿Usted está a favor un pacto de progreso con otras organizaciones progresistas?

En Nueva Canarias creo que hemos demostrado a lo largo de toda nuestra historia que siempre que hemos podido pactar lo hemos hecho. Yo creo que somos una organización abierta a confluir con otras organizaciones políticas siempre que se den las condiciones, por supuesto. Por tanto, yo sí apostaría por seguir en la misma línea. Solo hay que mirar las últimas elecciones locales en las que NC pactó con fuerzas políticas progresistas de carácter local o comarcal. En las elecciones generales además llegamos a un acuerdo con el PSOE. Lo que no puede continuar es un Gobierno sostenido por un número de votos insuficiente. Su propia debilidad le hace también estar sometido seguramente a las presiones de grupos que lo que hacen es defender intereses particulares y no el interés general. Canarias necesita de un Gobierno fuerte, con un apoyo parlamentario suficiente para desarrollar políticas que obedezcan al interés general y que reconstruya el estado de bienestar que al calor de la crisis se ha ido desmontando en Canarias. Ahí hay un reto importante y un gobierno débil no favorece para nada esta situación.

De ahí por ejemplo…el nombramiento del consejero de Sanidad

Bueno… habrá que preguntarle a Clavijo cuáles han sido los criterios para elegir al nuevo consejero y yo ahí ni entro ni salgo, simplemente es algo que me llama la atención y yo considero una anomalía democrática, al menos con respecto a Gran Canaria, es que una parte importante de sus consejeros pertenezcan o parezca que respondan a las directrices de una élite empresarial. Creo que esa situación no es buena ni sana desde el punto de vista democrático, no digo que no puedan ser elegidas personas independientes, lo que pasa es que llama la atención que suceda precisamente sea en la isla donde menos fuerza tiene CC.

¿Habría que presentar una moción de censura a Fernando Clavijo?

En caso de que se presente una moción de censura, habría que tener claro que existe una alternativa y en estos momentos no se dan las condiciones por la conformación de los grupos políticos dentro del Parlamento de Canarias. Habrá que preguntar también a los que tienen mayor responsabilidad, no a NC que tiene cinco representantes, y no somos los actores principales. Todo parece apuntar a que queda Fernando Clavijo para rato.

“Nueva Canarias nunca ha intervenido en la vida interna de otro partido político”

Miguel Montero ha llegado a decir que hay un sector de NC que alienta la expansión de Sí se Puede en Gran Canaria. ¿Qué opina de estas declaraciones?

Miguel Montero, con el que mientras estuvo en el Gobierno mantuve una relación fantástica y leal, y la seguiré manteniendo en el ámbito personal, proyecta su propia visión de la política en otras fuerzas políticas. Nueva Canarias nunca ha intervenido en la vida interna de otro partido político, al contrario, yo cuando he escuchado alguna instrucción a nivel interno en NC es precisamente para lo contrario. Nosotros vamos a ser respetuosos con la vida interna de otros partidos, aunque se ha intentado vender lo contrario desde Podemos. Yo recuerdo, por ejemplo, que recibí un montón de mensajes durante las primarias de Podemos para que votara y mi respuesta era siempre que como militante de un partido político, moralmente no estaba capacitado para ello, ni lo debía hacer. NC se ha movido siempre dentro del máximo respeto a los procesos internos de cada uno de los partidos. Por tanto, estas afirmaciones me parecen más producto de una mente conspiranoica que de una reflexión política sólida y seria.

“Lo último que se nos ocurriría es estar conspirando, seguramente Miguel Montero está más cómodo en la oposición”

Cuando Podemos se sale del Gobierno busca argumentos con los que justificar esa salida y uno de ellos es la supuesta injerencia de Nueva Canarias, impulsando a uno de los sectores implicados en este conflicto que hay dentro de Podemos. Desde un punto de vista político, ¿qué sentido tendría para nosotros intervenir? Si yo apoyo a alguien en unas primarias y no sale, voy a tener después problemas con el otro sector. Incluso desde el punto de vista estratégico no tiene ningún sentido, pero es que nosotros podemos pactar y llegar a confluencias con partidos políticos y pactar para un gobierno de progreso como hemos hecho en el Cabildo, pero lo último que se nos ocurriría es estar conspirando. Eso lo dejamos para no sé… para Cuarto Milenio y cuando leo algunas declaraciones de dirigentes como Miguel Montero, cuando él mismo ha hecho declaraciones en contra de la propia dirección de Podemos, ahora tengo claro que por sus características conspiranoicas seguramente él está mucho más cómodo en la oposición que en el Gobierno. Realmente, bastantes problemas tenemos que resolver todos los días y bastante tenemos con nuestra propia acción política como para estarnos inmiscuyendo en la vida interna de cualquier partido político, el que sea, no tiene ningún sentido en el modo de que nosotros no permitiríamos que ningún partido intervenga en Nueva Canarias, es una cuestión de respeto. A mí me parece una falta de respeto clarísima que desde Podemos se estén haciendo afirmaciones de este tipo que no tienen ninguna base y que pueden estar bien para un programa de fenómenos paranormales, pero no para la política seria de Nueva Canarias.