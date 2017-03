Miguel Montero: "Hay un sector de Nueva Canarias que alienta la expansión de Sí Se Puede en Gran Canaria"

Era de las personas que más defendía el pacto de progreso en el Cabildo de Gran Canaria, confiaba en él e incluso decía que si la dirección del partido no le gustaba que fuera valiente y lo rompiera, ¿qué pasó para que se llegara a esta ruptura y apostara por ella?

Que Antonio ha engañado incluso a la gente que públicamente estábamos dando la cara por el pacto dentro del partido. Antonio Morales ha jugado con los votantes, los votos y los consejeros de Podemos. Yo sigo defendiendo un pacto donde haya respecto y un programa que se quiera cumplir, no un interés en acumular poder.

¿Se podría recuperar el pacto en algún momento?

Hoy por hoy prácticamente imposible. Nueva Canarias, el Partido Socialista no pinta nada es irrelevante en el Cabildo de Gran Canaria, tendría que hablar claro y decir por qué se ha roto este pacto.

¿Y por qué se ha roto este pacto?

Porque hay un sector de Nueva Canarias que está trabajando en alentar la expansión de Sí Se Puede en Gran Canaria. En Nueva Canarias internamente, porque así me lo transmite gente de Nueva Canarias, este es un debate bastante enconado porque hay gente que considera que es un peligro la expansión de Sí Se Puede en Gran Canaria. Yo por supuesto respeto a Sí Se Puede y además respeto las posibilidades de que cualquier organización desarrolle su trabajo de manera autónoma. Precisamente por eso también exijo que esta organización respete a Podemos. Soy, creo, el único miembro de Podemos que siempre ha dicho que Sí Se Puede no es Podemos pero que podría serlo si quisiera. Cuando me presenté a secretario general de Las Palmas de Gran Canaria en diciembre de 2014 yo expreso ahí claramente que Sí Se Puede no es Podemos, había otros dirigentes que no, que estaban absolutamente convencidos de que sí era posible, creo que el tiempo me ha dado la razón. Sí Se Puede podría ser Podemos pero no ha querido hasta ahora, si ahora en su congreso quiere serlo, bienvenidos.

En este momento Antonio Morales insiste desde el primer momento en que haya un pacto que incluya Podemos frente a otro sector de Nueva Canarias y PSOE que quieren que el tercer socio del pacto sea Coalición Canaria, porque están absolutamente convencidos de que él puede controlar Podemos, y puede controlar Podemos porque tiene gente dentro de la estructura de Podemos, y esto se ve claramente cuando él entiende que salga una persona del Consejo de Gobierno, que no es rebajarla porque si eso es rebajarla ¿que no me meta a mí en el Consejo de Gobierno qué sería, rebajarme a mí? Si el argumento peregrino que utiliza el PSOE es que en el Consejo de Gobierno tiene que estar la gente por orden de lista, por orden de lista tendría que haber entrado en el Consejo de Gobierno ahora María Nebot y yo. La prueba irrefutable de que no hay ningún argumento de tipo consuetudinario histórico para hacer esa elección, simplemente Antonio no quiere que haya alguien en el Consejo de Gobierno que opine distinto que él, repito que el PSOE es irrelevante porque a ellos lo único que les interesaba eran los enchufes como el de Juan de Dios Ramos en la Fundación de Transporte Adaptado, Guacimara Medina en la Fundación IASS...el resto de las cosas le da la razón a todo, no les interesaba personas en el Consejo de Gobierno con opiniones distintas. Pero sobre todo, su carácter autoritario y de que nadie le puede llevar la contraria, había una cuestión política de fondo, y es que hay decisiones de calado que se llevan al Consejo de Gobierno que son el día a día del Gobierno que no pasan por las reuniones del pacto. Tener aunque fuera una sola persona que pudiera discutirle, plantearle propuestas alternativas o incluso votarle en contra, eso le tenía muy preocupado. La cuestión de fondo es que él no podía aceptar ni una sola persona en el Consejo de Gobierno que fuera a discrepar de las cuestiones que él tomaba antes de llegar al Consejo de Gobierno, porque a gran parte de ellas llegaba con las cosas decididas.

Decía que conocía la trayectoria de Miguel Ángel Rodríguez y que confiaba en él, ¿sigue manteniendo estas palabras después de la decisión que ha tomado y de aparecer en la rueda de prensa de Antonio Morales?

La rueda de prensa de Antonio Morales es el final de una trayectoria en la que durante una semana él se dedica a venir a reuniones con el partido, a espiar y luego pasar datos. Lo realmente importante es que a mí me sorprende la actitud ambiciosa. El partido confía en que él, por su carácter dialogante, va a ser capaz de reconducir el conflicto de los bomberos que no ha sido capaz de solucionar el anterior consejero, y por eso se le da ese cometido en concreto y en particular. Pero entiendo que por una actitud muy ambiciosa a él le parece poco e insiste en tener Medio Ambiente. Me sorprende porque si una cosa ha quedado clara es que quien mucha abarca poco aprieta, son cientos de personas en Gran Canaria que le habían pedido cita al anterior consejero de Medio Ambiente durante meses y años, hemos estado a punto incluso de perder Jamboree, el encuentro nacional de scouts nacional que hacía más de 15 años que no se celebraba en Gran Canaria y hemos estado a punto de perderlo porque no se quería reunir con los representantes de los scouts. Quien no tiene tiempo para llevar tres áreas distintas, a lo mejor los bomberos necesitaban un área dedicada al 100% y eso era lo que defendía Podemos, por lo tanto me ha sorprendido su actitud extremadamente ambiciosa, le ha perdido la ambición.

¿Miguel Ángel Rodríguez planteó problemas cuando se redistribuyeron las áreas?

Para nada, lo más chocante es que tuvimos una reunión antes de que tomara posesión para hablar de las mociones, y él planteó que hiciéramos un acuerdo entre los cuatro consejeros y que se lo trasladásemos al partido que cuáles creíamos que son las áreas en las que debíamos estar situados, y fue precisamente María Nebot la que dijo dos cosas. Uno, que no quería coger ningún área más, mintió, y que iba a ser imposible el acuerdo entre los cuatro consejeros. Claro, ahora con el tiempo ya se entiende todo. Si hubiese habido un acuerdo esa mañana de jueves esa es la propuesta que se le hubiese trasladado al partido sobre la marcha. Él en todo momento decía que asumía lo que le planteara el partido. Pese a que nunca llegó a integrarse y trabajar en el grupo, él sí asistió a las reuniones con el partido y choca extraordinariamente que no dijese allí si quería asumir otra cosa. Es más, le recuerdo el lunes 27 decir claramente que él aceptaba lo que proponía el partido. También había dicho que él no venía a tomar partido ni a meterse en las cosas de Podemos y luego se ha metido hasta las trancas. Por lo tanto, una persona que decía públicamente que estaba desvinculado de Podemos ha tomado partido muy rápido, es el tránsfuga más rápido que se conoce en la historia, es Miguel Ángel El Rápido, ha sido tránsfuga en 15 días, eso denota mucha ambición.

Miguel Montero, consejero de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria Flickr Cabildo de Gran Canaria

¿Sospechó en algún momento que Rodríguez pudiese tomar esta decisión de seguir dentro del Gobierno?

En ningún momento. Creo que ha engañado a mucha gente que de verdad pensaba que él venía con ese mantra de la participación y de la felicidad y que él venía a sumar en el área que le tocase. Me ha sorprendido, pero es verdad que había gente que cuando él estaba en el Consejo Ciudadano Municipal de Las Palmas de Gran Canaria me avisó de sus ansias de protagonismo, pero siempre creo que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad porque muchas veces las campañas para desacreditar a las personas son muy injustas. Creo que Miguel Ángel no se merece una tercera oportunidad en Podemos.

¿Por qué existía interés en relegar a los altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente?

Esa es una de las cosas que se han instalado que me parecen francamente preocupante. Ylenia [Pulido] asumía Medio Ambiente asumiendo también el Director General que es un excelente profesional. En ningún momento Ylenia se plantea quitar al Director General de Medio Ambiente. El Director General de Participación, que a su vez había sido cargo en Podemos y había ido en la lista electoral con Podemos y proveniente de la lista que compitió con la mía en las primarias, yo tuve una reunión con él el miércoles 1 de marzo, precisamente para empezar a trabajar desde ya para poner en hora el reglamento de Participación Ciudadana que lleva un retraso de cinco meses, por lo tanto nadie en ningún momento se plantea quitar a los directores generales. Otra cosa es el asesor que tenía Juanma, por cierto los contratos de asesores dicen que cesan en el mismo momento que cesan los consejeros, y ya apuntaba algo el hecho de que Antonio no sólo le da la Vicepresidencia Segunda a Inés Jiménez, sino que mantiene de asesor de Inés Jiménez al que tenía el anterior consejero. Eso da una idea de que ya había un plan diseñado desde hacía días, semanas y quizás más tiempo. En ningún momento nadie se plantea quitar los directores generales porque para empezar eran los que más trabajaban porque eran los que recibían a la gente y los que realmente sabían de sus áreas. Ni el Director General de Medio Ambiente ni el Director General de Participación en ningún momento estuvieron en cuestión, jamás, en ningún documento ni en ninguna declaración de Podemos hay ningún atisbo de que se fuesen a cambiar los equipos directivos. Parece que no pasa nada a los equipos directivos de esas áreas pero sí en que la Consejería de Arquitectura y Vivienda o la de Educación y Juventud estén paradas, porque otro argumento es que no podían quedarse paradas esas consejerías pero sí se puede parar las consejerías de Ylenia y mía. Todo el trabajo que estaba haciendo Ylenia, un trabajo callado y difícil para arreglar el pufo de la ampliación de la Casa Palacio del Cabildo eso probablemente ahora va a tener titulares y mucho más peso mediático. Dependerá de si la Directora General de Comunicación del Cabildo decide boicotear la acción de gobierno como hacía conmigo o quiere promocionarla, probablemente deduzco que ahora querrá promocionarla.

¿Podría darme ejemplos de este boicot?

El último día, el que nos cesan, ya lo sabía todo el Cabildo y Antonio no nos avisa. Yo tenía una rueda de prensa el martes 7 para presentar el concierto de El Langui en Mogán con los concejales. La misma presentación que habíamos hecho el año anterior para el concierto de El Chojín. El martes 7 tenía preparada la rueda de prensa con los concejales de Mogán en Las Palmas y la directora de comunicación la suspende sin dar ningún tipo de explicación. Cuando la llamo y le digo cuál es la razón por suspender un acto importante en el que el Cabildo está poniendo presupuesto, dice que es porque no tiene interés informativo. Recuerdo que el año anterior se había hecho la rueda de prensa y era de las ruedas de prensa en la que más medios habían ido. La Directora General de Comunicación ya lo sabía, como también en la visita de la inauguración de Planeta GC nombra a todos los consejeros que están menos a mí, o cuando es la constitución de Consejo de la Juventud de Gran Canaria, acto que organiza mi Consejería, no me nombra a mí...era un boicot constante, lo que pasa que uno se acostumbra a un marco de trabajo e intentar hacerlo lo mejor posible.

¿Qué le parece las dos personas que asumen su consejería y la de Ylenia Pulido?

Una de las muchas mentiras que se dijo es que era un tema de perfiles, lo decía el Partido Socialista, que habría que ver los perfiles de sus consejeros antes de opinar, pero realmente yo no voy a hablar mal tampoco de estas dos consejeras. Sí que hay dos cosas buenas, que la consejera de Educación y Juventud sea la de Recursos Humanos va a permitir que la Consejería tenga el personal que le corresponde. La Consejería de Educación y Juventud era la única que tenía menos personal, todas las demás aumentaron y la única que no casualmente era la que llevaba yo. Y Arquitectura y Vivienda, que tenía un impresionante trabajo en el área de Vivienda evitando los desahucios, como no había evitado ningún ayuntamiento, porque es Ylenia Pulido la que paraba los desahucios en Gran Canaria, y había un trabajo en el área de Arquitectura que se iba a traducir en viviendas en Santa Lucía, en la regeneración del barrio de El Roque en Moya y en muchísimos otros proyectos que se quedan a medias. El hecho de que ahora la Directora General de Comunicación vaya a darle más peso a ese trabajo y se vaya a conocer es bueno porque se va a poder ver este trabajo que estaba haciendo Ylenia de manera callada y casi escondida. Eso sí, que casualmente sea un área para un partido y otra área para el otro da la idea de que había aves de rapiña esperando, sobre todo no por las áreas en concreto sino por la posibilidad de las áreas de asesores, ambas consejerías tienen una plaza de asesor. A mí me gustaría que en Educación y Juventud hubiese alguien que viniese de Juventudes Socialistas, pero no se ha caracterizado el Partido Socialista actual por escuchar a sus jóvenes, ojalá me equivoque.

¿Cómo será la oposición de Podemos en el Cabildo?

Constructiva, hay un programa que se firmó entre los tres partidos donde hay palabras muy bonitas pero hay que concretarlas. Si hablamos de los derechos de nuestra gente en la isla de Gran Canaria pero luego impedimos el derecho a la huelga de los trabajadores de Valora, si hablamos de desarrollo sostenible y luego estamos dispuestos a hacer lo que sea cuando cualquier empresario quiere hacer lo que le dé la gana, cuando hablamos de movilidad sostenible y todavía no está claro cuál va a ser el encaje del tren con el BRT, se apoyan los dos proyectos a la vez cuando los dos en Las Palmas de Gran Canaria son incompatibles porque van por el mismo sitio...por lo tanto, toda esa palabrería jesuítica si luego no se traduce en hechos no sirve para nada. Estaremos muy vigilantes de lo que pone el programa y también seremos constructivos, Podemos allá donde está lleva temas y habla de cosas que los demás no se atreven. Podemos por otra parte es coherente y diremos en esta institución lo mismo que en todas las demás, frente a un Partido Socialista que en Gran Canaria se le llena la boca hablando de las víctimas del JK5022 y luego en el Senado son tan sinvergüenzas de votar en contra de una comisión de investigación, o como a día de hoy no consta que el PSOE no tenga preparada ninguna enmienda de cara a los Presupuestos del Estado de cara a la carretera de La Aldea. Nuestra posición será constructiva y coherente con los principios de Podemos y la traducción de ese programa de gobierno del que cada día se aleja más Antonio Morales.

¿Qué opina del informe del secretario que va a permitir a Nebot y Rodríguez estar en el Cabildo y ya permitía seguir a Juan Manuel Brito?

Son situaciones totalmente distintas y el secretario lo sabe. Igualmente esas situaciones totalmente distintas vienen de un secretario que tiene que estar eternamente agradecido a Antonio Morales. Por lo tanto, los informes jurídicos son rebatibles con otros informes jurídicos. Hay un precedente en La Palma donde a un consejero de Podemos expulsado se le quita la asignación como portavoz de la oposición, ni siquiera de Gobierno, sino su asignación, su sueldo como portavoz del Grupo Mixto se le quita porque lo que dice bien claro la Ley de Cabildos, por muchas trampas absolutorias que nos queramos hacer, dice que quien es un no adscrito, popularmente conocido como un tránsfuga, no puede cobrar precisamente para que ningún presidente del Cabildo aliente el transfuguismo, y esa es una diferencia notable que empeora la situación del Cabildo de Gran Canaria ahora frente a la legislatura pasada. He sido muy crítico con lo que pasó en el Cabildo de Gran Canaria en la legislatura pasada, pero es que esta es objetivamente peor porque ha cambiado la situación jurídica y política. Jurídica porque hay una ley clara que lo prohíbe expresamente, y política porque la realidad hoy es que Podemos nace en rechazo a toda esta manada de mangantes que se pegan a los cargos públicos como piojos.

Al igual que se entró al pacto consultando a las bases, ¿no se debió salir de él realizando esta consulta?

Es que nosotros no nos hemos salido del pacto, es Antonio quien nos cesa. El pacto, Podemos expresa el día 3 que lo da por roto porque Antonio no ha cumplido. Antonio el 6 convoca una rueda de prensa y saliendo por la puerta de la rueda de prensa firma nuestro cese, el de Ylenia y el mío. Por lo tanto, Podemos no ha roto el pacto porque Podemos no ha podido romperlo, simplemente Podemos le dice a Antonio que "oye hace casi una semana ya que te hemos informado ya de cuáles son las propuestas que tú nos has dicho que te hagamos, tú no las haces, ¿qué pasa?" y el dice que "no, yo quiero decidir quién está en el Consejo de Gobierno y quiero decidir cómo se reparten las áreas que tienen Podemos". La tercera razón por la que el pacto está roto es porque el pacto pone que Arquitectura y Vivienda y Educación y Juventud pertenecen a Podemos , pues no, Arquitectura y Vivienda se la da a Nueva Canarias y Educación y Juventud se la da al Partido Socialista. Por lo tanto, son tres incumplimientos de Antonio del pacto, es él quien acaba con el pacto por derribo, va desmontando una tras otra las características del pacto. A Podemos no le da tiempo el discutir romper el pacto, no lo lleva a sus órganos, Podemos simplemente se encuentra con que un señor decide de manera autoritaria cesar a dos consejeros que son los que le podían ser críticos, que no desleales. Si durante 19 meses lo que pasaba en el interno de Podemos no afectaba a la acción de gobierno, ¿por qué lo que le pase ahora a María Nebot sí afectaba a la acción de gobierno? , ¿es porque Antonio Morales quería meter baza en Podemos?, ¿es porque María Nebot pertenece casualmente a Sí Se Puede? Evidentemente sí, hay un interés concreto de Antonio Morales y un sector de Nueva Canarias en tener una baza con la que negociar las listas electorales de 2019 y esa baza la están jugando desde ya.

Existe una teoría conocida como el Pacto de Agüimes, que dice que Morales y Brito tenían todo este reparto realizado antes de que sucedieran las elecciones de mayo de 2015, ¿podría ser cierta?

Yo soy muy cauto e igual que nunca me oirás malas palabras sobre nadie hasta que vengan las pruebas, yo como no tengo los datos de ese pacto no lo sé. Sé que existió un interés muy grande de un sector de Nueva Canarias en las primarias de Podemos pero no lo puedo demostrar, sí se ha podido demostrar claramente que se utilizó de manera fraudulenta una organización social que tenía un trabajo histórico, valioso y contrastado, y probablemente un colectivo del Cabildo también tuviera mucho que ver con las primarias de Podemos al Cabildo de Gran Canaria. Por lo tanto, como dos de esas tres fuentes de votos no las puedo demostrar, no las nombro. Sí está claro que en otro sentido sí las hubo. Yo ese pacto si existió, sin tener las pruebas, no lo puedo corroborar, pero creo que el tiempo le va dando la razón a aquellos que decían que Antonio no quería pactar con Podemos sino que quería destruir Podemos desde dentro.