Catalunya: Cap a l’enfrontament civil?

Comienza el año como nunca debía haber comenzado. De tal modo que llegamos al invierno y al tan nombrado 2017 envueltos en esas intangibles mantas que son el disparate, el despropósito y el esperpento. Con ellas se abrigan de momento muchos españoles, ya que la energía anda subida de tono y las puertas giratorias, alocadas en su comportamiento cuál si de tornados se tratara. Titulo en catalán, y lo explico para que no haya rasgado de vestiduras, por varias razones: se entiende perfectamente, aunque no se conozca el idioma: Cataluña: ¿Hacia el enfrentamiento civil?, es una lengua cooficial en esa autonomía, y le da al encabezado de la noticia bastante más tirón periodístico que si lo hiciera en castellano. Por otra parte, si nos permitimos anglicismos sin pudor alguno, por qué no usar alguna vez otras lenguas que se hablan en España. Obviamente, el asunto de fondo y la razón última de colocar esas palabras está en la gran bola de nieve que crece cada día en ese noreste tan bonito y tan convulso como consecuencia del llamado procés – la estrategia para separarse de nuestro país – y cómo se está abordando la cuestión. Si tuviera que hacer un resumen jibarizado, diría y digo, sin preocuparme mucho de la elegancia lingüística, que el entuerto se dirime entre la retadora chulería del fundamentalismo secesionista y la pusilanimidad y apocamiento de un Gobierno que, al cabo, ni cumple la Constitución. Carta Otorgada, en nuestro caso. El Fiscal General del Estado, ni está ni se le espera.

Sobre el terreno, aunque la noticia ha sido minimizada al máximo, creo que hay unas declaraciones que dejan al descubierto no sólo la estrategia del secesionismo sino lo que ya consideran seguro que va a llegar: la violencia. El enfrentamiento fratricida en España una vez más. No hace demasiado tiempo, las Fuerzas de Seguridad alertaron de unos intentos de recomponer Terra Lliure. Incluso, quienes estaban detrás de la operación terrorista llegaron a comentar en las redes “Vamos a matar españolitos”. Ahora es la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós, la que advierte – lo dijo muy poco antes de la detención del concejal de la CUP Joan Comas – que “ en el conflicto entre Catalunya y España habrá hostias que parirán terror“. Y pidió “ que la gente se prepare“.

Venturós señaló que “ lo que está pasando son los primeros embates que tendremos con el Estado español“. “ Que la gente se prepare porque aquí habrá unas hostias que darán miedo. Cuando se despierte el monstruo no estaremos hablando de si vamos a declarar o no“, sentenció la alcaldesa de Berga, en unas declaraciones concedidas al periódico Público. “ Es muy importante conocer y ser conscientes de que el proceso de independencia no saldrá barato. No será gratis. No será echar globos amarillos al cielo mientras cantamos y aplaudimos y esto es una toma de conciencia“, terminó, después de considerar que “ vamos muy tarde a la hora de concienciar a las personas que esto tendrá repercusiones en sus vidas“. Joan Comas añadió: “ Cuando quieres un cambio para conseguir alguna cosa tienes que estar predispuesto a asumir las consecuencias“. Si todas estas frases no son un aviso de que se preparan para los tiros, que bajen Dios y Allah de la mano y lo vean.

Me da que todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene en la mente que este asunto acabará como el rosario de la aurora. Por cierto, la Real Academia Española define esa tan común expresión como: “ Desbandarse descompuesta y tumultuariamente los asistentes a una reunión, por falta de acuerdo“. Personalmente, buscando en una ocasión de dónde demonios provenía la frase, me pareció lo más acertado, de todo lo que miré, lo siguiente, que encontré en un pequeño texto que recogía tradiciones: según se cuenta, en el pueblo andaluz de Medina Sidonia o el de Espera, durante el rosario que se rezaba justo antes del amanecer (el alba, la aurora), dos cofradías enemistadas coincidieron en un pasaje estrecho. Como, al parecer, eran muy cabezones e intransigentes, se montó tal Cristo, que se liaron a piñazos y patadas, que arrojaron varios heridos de diversa consideración (lenguaje policial al canto). Tal fue la pelea, se dice, que hay quien destaca que se usaron los faroles de las procesiones como si fueran bates de baseball. Se especula asimismo que el cura que dirigía uno de los pasos falleció en el altercado y perdió el paso para siempre. Que no volvió a caminar.

Este es uno de esos finales de año en los que habría que brindar con tetrabrick Don Simón mientras se corea, bien aquello de Y en eso llegó Fidel (Aquí pensaban seguir ganando el ciento por ciento, con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir… Se acabó la diversión, llegó el Comandante y mandó parar), L’Estaca (Si yo tiro fuerte por aquí, y tú tiras fuerte por allí, seguro que cae, cae, cae, y podremos liberarnos) o Mataron al gitanito Antón (Mararon al gitano Antón, mararon al gitano Antón. Ay señores que desgracia, porque al gitanito Antón to el mundo lo camelaba. Porque al gitanito Antón to el mundo lo camelaba), todo ello en consecuencia con las diversas ideologías políticas y / o estados de ebriedad o alcohol en sangre. Es decir, JB o Cardhu positivo. Y vamos, casi en plan test, con algunas cuestiones serias pero, a la vez, desternillantes o descojonantes:

La cosa está De Cine. “Los hermanos Juanma y Eduardo Bajo Ulloa han intentado vender en una tienda de segunda mano de Vitoria la estatuilla que les acredita como ganadores del premio Goya al mejor guión original en 1992 por la película Alas de Mariposa. La estatuilla ha permanecido hasta hoy en el escaparate de una tienda de compraventa de artículos de segunda mano de la ciudad de origen de los cineastas con su ficha correspondiente y un precio de venta de 4.999 euros, como adelantó el diario El Correo. Uno de los dependientes del establecimiento explicó a la agencia de noticias Efe que hace más de dos semanas uno de los dos hermanos se presentó en la tienda con la estatuilla que les concedió la Academia del Cine para ponerla en depósito a la venta”.

Jordi Pujol Ferrusola proyecta la apertura de una red de duty free en África, en plena investigación judicial contra él por delito fiscal y blanqueo de capitales. El primogénito del clan catalán diseña, al menos desde enero de 2015, meses después de comparecer como imputado por primera vez ante la Audiencia Nacional, la apertura de comercios libres de impuestos en puertos y aeropuertos de países africanos de la mano del gigante de este tipo de negocios en Emiratos Árabes Unidos, la empresa House of S.T. Bhatia. Currando, currando la soberanía popular. 71 días son los que han trabajado los diputados españoles este 2016. Al menos tendrán 41 días de vacaciones por Navidad. En Semana Santa tuvieron 21. Pese al número de días que trabajan, cada uno de los miembros de la Cámara Baja tiene asignado un salario base de 2.813,87 euros al mes. Además, a cada uno le corresponde una “indemnización” dedicada a cubrir “los gastos que les origine la actividad de la Cámara”, que son 1.823 euros más para los diputados de circunscripciones distintas a Madrid y 870 euros para los electos por esta provincia. Cuando acabó la anterior legislatura de tan solo 111 días, sin formar gobierno, los diputados tuvieron derecho a una indemnización. No obstante, los miembros del Congreso solo trabajaron realmente 29 días. Eso no les impidió cobrar la denominada indemnización de transición, una paga única que se abona a los parlamentarios que dejaron de serlo por la disolución de las Cortes, previa solicitud expresa de la misma. La cuantía de la indemnización corresponde al sueldo que los diputados cesantes habrían percibido durante los 53 días que median entre la disolución del Congreso – tuvo lugar el 3 de mayo – y la jornada de reflexión de las elecciones del 26 de junio.

Epílogo

Hay, es más que evidente, muchísimas más cosas de las que se podría hablar, entre ellas el vomitivo mareo de la ruptura del Gobierno canario entre CC y PSOE, de qué carajos es eso de “un referéndum pactado” con la Generalitat, de lo que se gasta el Estado en pagar traductores dentro del Congreso y Senado cuando todos entienden y hablan el español, del proyecto de emitir deuda pública para poder pagar las pensiones, el endeudamiento exterior, de que Rato no ha hecho en su vida una Declaración de Hacienda sin ser fraudulenta … Se podría hablar de tantas cosas. Alepo, Mosul, Yemen, Putin, Trump … Unas las sabrán y otras no. Pero todas las encontrarán a la vuelta de la esquina. ¡Feliz 2017! y que todo el Olimpo los coja confesados.