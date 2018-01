Antonio Morales dice que los argumentos para implantar el aire propanado "son un cuento"

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha asegurado durante el pleno de la corporación insular que "el argumento del aire propanado como modelo de transición es un cuento".



El portavoz del grupo político Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha considerado que "no unirnos al aire propanado en la transición a las renovables implicaría la "emisión de 600.000 toneladas de CO2" y "nos lleva a estar por detrás de Tenerife en energía" y de varias capitales internacionales que "ya usan aire propanado".



Tal y como ha subrayado el grupo al que representa Bravo de Laguna, "estamos a favor de las renovables y el aire propanado no es competidor", pero, "según plantean los expertos, se requiere de una energía complementaria" que con la alternativa del aire propanado "sería más barata, menos contaminante y nos evita estar por detrás de otras islas canarias".



A juicio de Morales, "los argumentos planteados son un cuento" ya que "implica un retraso en el modelo hacia las renovables" y exige "levantar toda la ciudad para crear una infraestructura que no ha sido demandada por los ciudadanos y no cuenta con un estudio económico".



La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia declara que no es un plan viable para la isla" ya que supone "una inversión multimillonaria para usarlo como elemento de transición", ha añadido.



"El tiempo perdido en el camino a las renovables debe recuperarse" y el aire propanado "no cumple el PIO ni el convenio de carreteras", por lo que ha solicitado que "no le vendan la moto al ciudadano con el aire propanado y el gas" con unas "instalaciones interiores que implican abrir las calles para un modelo que no tiene cartera de clientes con una obra civil que pagaríamos todos".



El grupo político Podemos, a través de su portavoz Miguel Montero, ha apoyado el rechazo del grupo de gobierno y ha afirmado que se trata de una cuestión en la que "se mezclan intereses con mentiras".



Podemos se posiciona "en contra del aire propanado en todas las instituciones", ya que es una cuestión "de sentido común" y carece de sentido "meter una energía en medio" en el camino a las renovables.



Por su parte, en representación del grupo popular, Ana Kurson, ha planteado que "el plan ideal es el de autoabastecimiento con origen renovable pero la realidad es tozuda y en Canarias las renovables están en 8 o 10%" lo que legitima que "se necesiten energías de apoyo en el tránsito de fósil a renovable".



Para el partido socialista, según ha explicado Ángel Víctor Torres, "el gas es un obstáculo y un retraso en la implantación de renovables", además de que supone "una inversión millonaria en canalizaciones difícilmente amortizable".