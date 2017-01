Podemos Canarias eleva a la Comisión de Garantías Estatal el pucherazo de Brito para ganar las Primarias

Podemos Canarias ya ha remitido a la Comisión Estatal de Garantías del partido la información exclusiva de Canarias Ahora sobre las "trampas" que el vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Brito, realizó para ganar las primarias del partido. Este órgano determinará ahora las consecuencias que esta práctica pueda tener para el también consejero de Medio Ambiente. Una situación que además se suma a su reciente expulsión del partido.

No obstante, las secuelas que esta expulsión pueda tener en el pacto del Cabildo de Gran Canaria (formado por Nueva Canarias, PSOE y Podemos) quedan pendientes de la decisión definitiva que tome la formación morada ya que Brito ha anunciado que recurrirá la decisión de ser apartado.

Así lo ha explicado el presidente insular, Antonio Morales (NC) al ser preguntado por los periodistas al término de un acto celebrado en la mañana de este martes en la sede del Cabildo de la Isla, donde ha asegurado que está siendo "respetuoso" con las cuestiones internas de la fuerza morada y ha añadido que este asunto no está afectando al Gobierno Insular.

Morales ha insistido en que la decisión de Podemos no es definitiva, ya que Juan Manuel Brito va a presentar alegaciones al respecto y, por tanto, habrá que esperar a los tiempos de este proceso. En este sentido, matiza que su vicepresidente está legitimado para continuar en su cargo.

"Que se le expulse de Podemos no le obliga a abandonar el grupo de Gobierno y no le impide que siga siendo cargo público", apunta el presidente insular. "Otra cosa es la decisión que tomemos, sobre la que yo no me quiero pronunciar hasta que no haya una resolución definitiva por parte de Podemos", puntualiza.

La expulsión de Brito de Podemos se producía después de suspenderle cautelarmente de militancia. La creación de otra organización paralela a Podemos, Sí Se Puede, o la falta de rendición de cuentas a la dirección autonómica, se encuentran entre los principales motivos.

Además, la apertura de este expediente se produjo después de que 90 cargos públicos y orgánicos del partido arremetieran contra Brito detallando una serie de críticas sobre su gestión en el Cabildo, así como la de sus compañeros de grupo. Entre los desacuerdos con estos miembros del partido apuntaban "la s abatidas de las cabras asilvestradas" o el conflicto con los trabajadores de la Orquesta Filarmónica.

Tras la resolución de la Comisión de Garantías Estatal del partido, Canarias Ahora hacía pública una trama para amañar los resultados de las primarias de Podemos para elegir a sus candidatos. El montaje de correos electrónicos, números de telefonía móvil y hasta DNI falsos se diseñó desde la cúpula de la ONG de Brito, Acción En Red. Una organización de la que recientemente se ha desligado la federación estatal por “mala praxis” política de su líder en Canarias.

Brito aseguró este lunes que "nunca" ha conocido a nadie que " haya amañado votos en Podemos”. Además, insistió en que la exclusiva de este medio era "falsa" y que su expulsión de Podemos trascenderá lo personal con consecuencias políticas.