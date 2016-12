El Cabildo de Gran Canaria reprocha al ministro de Fomento su "ambigüedad" con la carretera de La Aldea

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, expresó este miércoles su preocupación por la "ambigüedad" del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a la hora de comprometerse con la financiación del 100% de la carretera de La Aldea, una obra de competencia estatal "prioritaria para la isla".



El ministro recorrió este miércoles el nuevo túnel de La Aldea, una primera fase que “parece que va bien y no va a sufrir retraso”, si bien la preocupación “es que el convenio Canarias-Estado de carreteras fije la financiación definitiva del resto de la obra”, apuntó Morales en referencia a la segunda fase, entre el Risco y La Aldea.



“Y para eso no ha habido compromiso, ha hablado de una manera ambigua de que debemos participar todas las administraciones y no ha fijado de manera definitiva que el convenio de carreteras vaya a incluir el total del presupuesto de esta obra”, subrayó tras la visita junto al ministro, el presidente canario, Fernando Clavijo, y el consejero insular de Obras Públicas del Cabildo, Ángel Víctor Torres, entre otras autoridades.



Morales, que considera “fundamental” que la segunda fase pueda comenzar en 2017, le comunicó a Joaquín de la Serna que el Cabildo dispone de 8 millones de euros para licitar la obra en cuanto se firme el convenio.



Asimismo, le apuntó que Canarias no tiene “Ave, ni autopistas que no se puedan financiar y que después pagan todos los españoles con muchísimo dinero”, por lo que le insistió en la necesidad de que se firme el convenio cuanto antes, de que se cumplan los plazos y de que contemple la financiación de la totalidad de la obra, así como que se incluyan partidas directas en los presupuestos.



“Nos dice que en este momento están negociando con los partidos políticos los presupuestos del Estado, pero nosotros planteamos que esas dos fórmulas son necesarias para agilizar la obra: partidas directas en los presupuestos y que se agilice el convenio Canarias-Estado de carreteras”, ha aseverado.



El presidente del Cabildo de Gran Canaria espera que el Estado cumpla con su obligación de responder a esta demanda para solucionar “un problema gravísimo, que no solo afecta a La Aldea, sometida a aislamiento por los retrasos sufridos en la obra por falta de financiación estatal, sino que afecta al conjunto de Gran Canaria".



Morales recordó que el objetivo con respecto al túnel es que pueda abrirse antes de final de año con el paso de sendos convoyes de 80 vehículos una hora por las mañanas y otra por las noches para que, de forma provisional, la población de La Aldea cuente con una salida por el norte.



“El Cabildo ya hecho toda la tarea que nos habían encomendado en la reunión de seguridad: ya hemos puesto aquí las vallas de seguridad y todos los sistemas de señalización que se necesitan para hacerlo posible. Vamos a ver si este fin de semana se abre el túnel para los convoyes que habíamos pactado”, ha dicho Morales.



El primer tramo entre El Risco y Agaete tiene un plazo de ejecución por contrato hasta junio, aunque la directora de obra manifestó que espera que a finales de febrero los túneles ya queden definitivamente abiertos.