Ciudadanos pide un plan de contingencia Canarias-Estado ante la combustión del 'Cheshire'

Ciudadanos (Cs) ha instado este sábado a los gobiernos español y canario a actuar ante el problema del barco británico incendiado al suroeste del Archipiélago, que considera que "podría suponer consecuencias irreparables" en caso de que acabara por hundirse con su carga de fertilizantes.

"Es muy importante estar preparados y tener previstos planes de actuación conjunta" para el caso de que la situación del buque empeorara, afirma en un comunicado la portavoz regional de Cs en Canarias, Melisa Rodríguez, que argumenta que el archipiélago "no puede permitirse esperar a que ocurra una desgracia para luego preguntarse qué se puede hacer".

En lugar de ello, Melisa Rodríguez reclama a los ejecutivos central y autonómico "elaborar un plan de contingencia Canarias-Estado para analizar el grado de emergencia del incendio del carguero británico a la deriva en aguas del archipiélago, con el fin de establecer herramientas de actuación preventivas ante su posible evolución desfavorable".

Algo que denuncia que no se está haciendo la portavoz de Cs, que cuestiona en especial la postura del Gobierno de Canarias ante el problema del carguero, el MV Cheshire, y lo acusa de "indiferencia ante un asunto tan grave".

Puesto que "el Ejecutivo regional no ha dado la cara para ofrecer información clara sobre un suceso que comenzó hace dos semanas", y "no se puede permitir que los dirigentes políticos canarios no se impliquen en el problema dejando únicamente en manos del Estado la búsqueda de una solución", sentencia.

La también diputada de Cs insiste en que, "en caso de hundimiento o explosión, aumentaría el riesgo de contaminación de las costas", por lo que reitera su demanda de "disponer de herramientas de prevención y ejecución antes de que la evolución del carguero se agrave".

Melisa Rodríguez ha expresado estas reclamaciones en un escrito difundido en el día en que se cumplen dos semanas justas del inicio del incendio del MV Cheshire, que se originó en sus bodegas el sábado 12 de agosto pasado, sin que hasta ahora haya podido trabajar en su extinción por los riesgos que implica su estado.