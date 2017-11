Coalición Canaria no ve razón alguna para que el Estatuto de Autonomía se paralice por la reforma electoral

Coalición Canaria ha advertido este viernes de que no hay ninguna razón por la que el Estatuto de Autonomía de Canarias se paralice por la reforma electoral, y ha pedido en este último caso un gran acuerdo que garantice los principios de equilibrio y solidaridad que sustentan el actual modelo.



El portavoz del grupo Nacionalista Canario en el Parlamento de Canarias, José Miguel Ruano, subraya que en cualquier caso, lo que demanda CC es que el acuerdo sobre la reforma electoral "se decida en Canarias" con un acuerdo de dos tercios de la Cámara, según el actual Estatuto , y de tres quintos si se ratifica después del nuevo texto estatutario.



Ruano señala además que el sistema electoral debe responder "al formato" actual, que contempla la diferencia poblacional entre las islas del Archipiélago, dos muy pobladas, tres medianas y dos pequeñas, y la decisión final "se puede tomar en Canarias sin tener que alterar el texto que está remitido a Madrid".



Indica además el portavoz nacionalista que CC ha negociado con el Ministerio de Presidencia y Administraciones Territoriales para intentar que el Estatuto de Autonomía de Canarias en trámite en el Congreso de los Diputados "salga adelante sin ningún reproche de inconstitucionalidad".



Al respecto, Ruano lamenta que a pesar de que se había avanzado "muchísimo", finalmente las observaciones del Ministerio de Hacienda referidas al Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) "no parecieron adecuadas, pues no hubo tiempo para corregirlas y consecuentemente las enmiendas de ambos partidos fueron por separado", indica en alusión al PP.



Coalición Canaria ha presentado seis enmiendas al texto del Estatuto con el objetivo de "simplificar", añade Ruano, quien especifica que una de ellas aborda la delimitación del territorio de Canarias incluyendo el mar entre las islas.



"Es una de las enmiendas que están pactadas con el PP de una manera semejante a lo que establece la Ley del año 2010: que el mar entre las islas forma parte del territorio de Canarias como Archipiélago", señala el dirigente nacionalista.



Los nacionalistas han presentado además una enmienda para dar mayor rango al Comisionado de Transparencia como principio natural del funcionamiento de las administraciones públicas ya que en el actual Estatuto están recogidos los órganos dependientes del Parlamento pero no esta figura, que CC define como de control y garantía para los ciudadanos.



Otra de las enmiendas se refiere a la protección del "español atlántico o español de Canarias", explica Ruano, para quien la forma de hablar propia de las Islas tiene que tener la protección adecuada, ya que es más cercana a la manera de hablar de Latinoamérica, a similitud de lo que ya recoge el Estatuto andaluz.



CC ha incluido asimismo una enmienda relativa a la protección a las personas sordas que incorpora una referencia a la promoción de la enseñanza y el uso de la lengua de signos española que permita que puedan alcanzar la plena igualdad de derechos y deberes.



En cuanto a las enmiendas presentadas por el resto de partidos, el portavoz nacionalista está convencido de que seguramente habrá acuerdo con algunas enmiendas presentadas por el PP, pero no en todas ellas "porque diferimos en las relacionadas con el REF".



Recuerda que se ha presentado una enmienda conjunta con NC para que el REF esté definitivamente recogido en el Estatuto "y quede claro que una cosa es el REF y otra el sistema de financiación autonómica".



De esta manera no se volverán a dar situaciones del pasado que han limitado la financiación de la Comunidad Autónoma, advierte Ruano.