El Gobierno anuncia que Gran Canaria recibirá más de 700 millones en el próximo convenio de carreteras

El consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, ha dicho este miércoles en comisión parlamentaria que del próximo convenio de carreteras que firmarán Estado y Comunidad Autónoma de Canarias la isla de Gran Canaria recibirá más de 700 millones de euros.



Durante su comparecencia a petición del grupo Popular para hablar de las obras de Gran Canaria a incluir en el nuevo convenio de carreteras, el consejero ha indicado que la primera de ellas es la segunda fase de la vía de La Aldea, en la que se actuará como mínimo durante cuatro años.



También se incluirá en ese convenio el soterramiento de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, así como la conocida como tangencial de Telde, la carretera Bañaderos-Pagador, así como el desdoblamiento de la Gran Canaria dos y el acceso a Teror desde la Gran Canaria tres, entre otras obras.



Pablo Rodríguez ha señalado que el próximo convenio de carreteras con el Estado tendrá un horizonte de entre diez y doce años y deberá superar los 2.500 millones de euros, y ha añadido que no se renuncia a los casi 800 millones de euros de déficit del actual acuerdo, que finalizará el 31 de diciembre próximo.



El próximo convenio tiene que firmarse antes del 31 de diciembre, día en el que finaliza el actual, y por ello, ha señalado el consejero, quien ha añadido que en un principio desde la administración se dijo que los acuerdos tienen que ser por cuatro años.



Pero, ha señalado, hay obras que duran más y ahora desde el ejecutivo central se habla de firmar el siguiente convenio por ocho años con prórroga, por lo que no puede asegurar por cuanto tiempo se firmará.



El diputado del grupo Popular Miguel Jorge ha comentado que la actualización del plan insular de ordenación de Gran Canaria se ha realizado recientemente sin votos en contra, y ha añadido que las previstas en el próximo convenio de carreteras ya estaban incluidas en la planificación.



La diputada de Podemos Asunción Delgado ha señalado que se suponía que la crisis era una oportunidad para cambiar el modelo de más obras, más cemento y menos talento, pero no ha sido así, ya que se reclaman las mismas carreteras planificadas hace más de treinta años, para reclamar que los ciudadanos opinen sobre las necesidades.



La diputada del grupo Socialista Ventura del Carmen Rodríguez ha exigido al consejero que reclame para que no se pierdan los fondos del convenio en vigor.



El diputado del grupo Nacionalista David de la Hoz ha comentado que cada vez que cambia en gobierno central hay que explicar las singularidades de las islas, y ha abogado por apostar por la planificación para evitar el aumento de vehículos, pero también de población.