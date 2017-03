Gran Canaria "no renuncia" a exigir lo que le corresponde del Fdcan

El Cabildo de Gran Canaria "no renuncia" a exigir la financiación que considera que le corresponde del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), cuyas 183 obras relativas a la anualidad de 2017 ha presentado este miércoles, junto al presidente regional, Fernando Clavijo, a los alcaldes de la isla.



Así lo ha manifestado este miércoles ante Clavijo el titular de la corporación grancanaria, Antonio Morales, al ser preguntado por las diferencias de criterio que ha mantenido la institución con la administración autonómica en relación a la fórmula aplicada a la hora de distribuir los recursos del Fdcan.



"No se trata de invalidar el plan, sino de defender lo que entendemos que nos debería corresponder. Es una posición política decidida por el pleno" del Cabildo, ha manifestado Morales.



Clavijo, por su parte, ha apelado al "buen rollito" entre administraciones, al tiempo que ha justificado los "ajustes" que se hayan podido acometer a la hora de diseñar el Fdcan en el hecho de que el Gobierno que preside "no está haciendo más de lo mismo", sino que ha apostado por "hacer las cosas de otra manera".



En cualquier caso, el presidente regional ha asegurado que la administración regional "colaborará" y será "leal" con el resto de corporaciones "para facilitar que los proyectos" del Fdcan "se desarrollen y que ningún euro tenga que ser devuelto".



Sobre la anualidad de 2017, Morales ha detallado que la conforman 183 obras que supondrán una inversión de 68,40 millones de euros, una cuantía similar a la que el Cabildo dotará, con fondos propios, a un próximo plan de inversiones de carácter insular.



De esos 68,40 millones de euros, cinco se ejecutarán en iniciativas enmarcadas el eje del Fdcan relativo a conocimiento e I+D+I.



Otros 55,6 millones se invertirán en el capítulo que engloba las inversiones en infraestructuras, mayoritariamente de transportes, turísticas e hidráulicas, mientras que 6,8 se destinarán a políticas activas de empleo.



Morales ha destacado, de las iniciativas del eje relativo a empleo, que con cargo al Fdcan se destinarán en Gran Canaria 3,5 millones a incentivos a la contratación de colectivos de difícil inserción y otros tres millones de euros a planes dirigidos a hogares cuyos miembros carezcan de recursos.



Otros dos millones se invertirán en la MetroGuagua de Las Palmas de Gran Canaria, una cuantía con la que también se financiará un plan de extensión de la banda ancha a las zonas desatendidas de la isla.



A la reordenación del paseo de Las Canteras en la zona de La Cícer se destinará una partida de 2,4 millones, a la construcción de viviendas en Tamaraceite otros dos millones y a la transformación en vía urbana de la carretera GC-500, a su paso por San Bartolomé de Tirajana 1,7 millones.



Para el parque marítimo previsto en el entorno de la Plaza de Canarias y el Muelle de Santa Catalina se consigna una partida de 1,5 millones, mientras que la rehabilitación de la carretera GC-150, a su paso por Tejeda, contará con 1,4 millones de euros.



Una partida similar, de 1,3 millones, se invertirá, con cargo al Fdcan de 2017, en la pavimentación asfáltica del viario del sector P3-Sur del Polígono Industrial de Arinaga.