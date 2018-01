Izquierda Unida Canaria defiende que es mejor una mala reforma electoral que ninguna

El coordinador de Izquierda Unida Canaria (IUC), Ramón Trujillo, ha defendido que es mejor "una mala reforma electoral que ninguna", ha acusado a Coalición Canaria (CC) de no ser no ser demócrata por rechazar cambios y ha asegurado que el Partido Popular impide "democratizar Canarias a través de la reforma estatutaria" porque se beneficia del modelo vigente.



IUC dio la pasada semana su respaldo al sistema propuesto por la oposición parlamentaria, que incluye rebajar las barreras electorales, añadir un diputado para Fuerteventura e incluir un colegio de restos de nueve parlamentarios.



Esa propuesta ha sido rechazada por CC, que, según Ramón Trujillo, "no quiere cambiar el sistema electoral canario sencillamente porque no son demócratas".



"No se es demócrata cuando se niega la igualdad de los canarios ante las urnas, se le prohíbe al pueblo canario presentar iniciativas legislativas populares para democratizar el Archipiélago y se mantiene un sistema que le da la victoria a la tercera fuerza en votos", indica el líder de IUC.



Según Trujillo, "CC no aceptaría para España la cacicada que impone en Canarias. Tampoco aceptaría barreras electorales del 6% del voto estatal y del 30% del voto autonómico".



Para el portavoz de IUC, a Canarias le ha ido muy mal con su sistema electoral, que "consiste en enfrentar a la ciudadanía canaria en función de insularismos provincianos mientras se vive con los peores indicadores sociales de todo el Estado".



"Ser demócrata implica reconocer la igual valía de cada ser humano y el igual valor de cada voto para influir por igual en los asuntos comunes", según Trujillo.