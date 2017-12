Javier Doreste le recuerda al PP que Las Palmas de Gran Canaria Puede ha sido siempre contrario al acuario

El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste (LPGC Puede) ha rechazado este martes el cese pedido por el PP de su compañera de grupo Pilar Álvarez por su protesta en la inauguración del acuario, porque desde el inicio su plancha electoral se opuso a él.



En declaraciones a los periodistas, Doreste ha recordado que su grupo, formado por miembros de Podemos y de Equo, partido al que pertenece Álvarez,se mostró contrario a la construcción del acuario Poema del Mar desde que firmó el acuerdo de gobierno con el PSOE y NC, por lo que "a nadie tiene que llamarle la atención la manifestación de la concejala".



Doreste ha considerado que es "bueno que haya discrepancias y que se manifiesten públicamente y no se escondan", al tiempo que ha insistido en que "desde el minuto uno se sabía que no estábamos de acuerdo con eso", por lo que ha defendido la coherencia mantenida por estos concejales, entre los que él se incluye.



A juicio del teniente de alcalde, sacar otras conclusiones sobre esta cuestión es un "entretenimiento" para la oposición, pues no tienen otra cosa que criticar a su gobierno después de casi tres años.



En este periodo, el gobierno del que forma parte ha puesto en marcha más de 200 obras en la ciudad, ha aumentado sus presupuestos en más de un 11% e incrementado las ayudas a vivienda en un 54%, por lo que -ha dicho- "estos chicos no encuentran otra cosa para meterse con nosotros".



En cuanto a la campaña anual de recogida de juguetes que guarderías infantiles lleva a cabo con el grupo Ralons, presidido por el empresario Miguel Ángel Ramírez, Doreste ha considerado que, aunque se hará un año más, los concejales de LPGC Puede están en desacuerdo por tratarse de una empresa "que no paga a los trabajadores".



Doreste ha insistido en que son libres de expresar sus discrepancias y que ello no afecta al pacto de gobierno municipal y así se pondrá de manifiesto el próximo jueves en un encuentro de navidad con la prensa, pues se trata de "pequeñas discrepancias" que no perjudican a la gestión y la visión de futuro que comparten, por lo que "hay tripartito para rato aunque a algunos no les guste".