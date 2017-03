Barragán liderará, con más poder, la nueva Coalición Canaria

La renovación en Coalición Canaria (CC) que se producirá en el Congreso del 26 y 26 de marzo en Gran Canaria no se basa en sustituir personas con nombres y apellidos, sino en un cambio de concepto. Por ello, será el vigente secretario general, José Miguel Barragán, quien encabece, junto a Guadalupe González Taño como responsable de Organización, el "liderazgo de equipo" de la nueva etapa que se abre en la formación nacionalista.

"No queríamos ir a una estrategia, como pasa en otros partidos, de presentar candidatos contrapuestos que defiendan modelos distintos sino intentar formar un equipo de organización nacional con gente que tenga capacidad política y de gestión. Un liderazgo de equipo y no personal", ha afirmado el propio Barragán este viernes al anunciar su candidatura

Una nueva fórmula para un núcleo duro de un órgano de dirección que se completará con David de la Hoz (Lanzarote) en la Vicesecretaría de Coordinación y Estrategias y con Rosa Dávila (Tenerife) en la de Políticas Sectoriales.

Y como el secretario general tiene en esta nueva etapa la potestad de nombrar directamente a los secretarios de área, lo que le otorga más poder dentro del organigrama, Barragán ha presentado a Héctor Suárez (Comunicación), Sara Arteaga (Igualdad), Isaac Godoy (Formación y Desarrollo Ideológico) y Narvay Quintero, que repite en Política Exterior.

Aunque este equipo puede ser ampliable tras la celebración de la cita congresual, pues es más que previsible que los nuevos estatutos permitan una Vicesecretaría de Coordinación (que será para la grancanaria Beatriz Calzada) y una Secretaría de Estudios y Programas que quedaría en manos del actual portavoz parlamentario y responsable de Organización, José Miguel Ruano.

Sin boberías

Aunque el propio Barragán reconoció en su momento que no era su intención repetir como máximo dirigente, ha afirmado que "al final nos hemos dejado de boberías y hemos pensado en como ser útiles entre todos y conformar un equipo que no necesita un líder, como ha pasado en el PP con Soria o con Podemos y Pablo Iglesias, donde al final se hace lo que dice el líder".

"Otros partidos necesitan a una persona para tomar las riendas y nuestro liderazgo es distinto, lo que es una ventaja", ha insistido.

Barragán ha confiado en que este cambio de concepto posibilite un congreso "menos convulso" que el anterior, celebrado en 2012 en Santa Cruz de Tenerife y salvado in extremis por él mismo y por Paulino Rivero, pues en aquella cita se vivió el primer conato de golpe de estado contra el ex presidente del Gobierno y de CC por parte de quienes, con Ricardo Melchior a la cabeza, consideraban que el partido se estaba regionalizando en demasía y abandonando el principio original de dar mucho poder a las organizaciones insulares.

Tanto es así que, previsiblemente, el próximo Congreso finiquitará con la figura de la Presidencia de CC, que ahora ostenta Fernando Clavijo y que en 2012 se vendió como una decisión estrella para modernizar la estructura orgánica del partido.

"La identidad nacional canaria se construye de abajo hacia arriba, desde la isla. Existe una realidad canaria y otra insular, y no queremos que ambas se enfrenten", afirmó el candidato a la reelección.

Rebelión en Fuerteventura

En cuanto a la decisión de los nueve compromisarios de Tuineje de no acudir al VI congreso, así como la mayoría de los de Pájara y Antigua por no haberse perdonado el expediente sancionador abierto a Salvador Delgado, Barragán ha sido categórico: "Serán sustituidos por los suplentes o, incluso, por invitados que no iban a ser compromisarios".

"Los expedientes abiertos en Puerto De la Cruz, Arico o Tuineje no han sido condonados porque tenemos que ser creíbles, y aunque ya no exista un acuerdo regional con el PSOE los pactos locales se mantienen y, en su momento, los sancionados no respetaron esos acuerdos de la dirección nacional", ha concluido.