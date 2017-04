Negrín no desvela detalles de la adjudicación del concurso de informativos "para no prevaricar"

El presidente del consejo rector de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, se ha negado a desvelar en sede parlamentaria por cual de los dos modelos en liza se decantará el ente en lo referente al concurso por el que se externalizan los servicios informativos: el actual de Videoreport (que durante los últimos seis años solo ha editado informativos) o el de la anterior empresa concesionaria, Socater, que se hacía cargo de toda la programación .

"Vamos a definir un modelo de RTVC, efectivamente, y en su momento este Parlamento lo sabrá en tiempo y forma, pero no ahora, que no puedo ni adelantar las líneas generales del borrador del pliego del concurso, para no prevaricar", ha asegurado.

Pese al requerimiento de los diputados de Podemos, Francisco Déniz, y del PSOE, Dolores Corujo, el presidente de RTVC insistió en que "no es apropiado ni correcto facilitar detalles sobre un pliego mientras se elabora porque daría pistas a las empresas que quieren concurrir", lo que a su juicio "afectaría a los principios de libre concurrencia e igualdad".

"Tengo que ser muy riguroso, siempre estoy dispuesto a dar todos los datos a esta Comisión,pero cuando la Ley lo permita", insistió.

Las tesis de Negrín fueron avaladas por la conservadora Luz Reverón ("apoyamos la máxima discrección, porque la Ley así lo exige, sobre el borrador") y la nacionalista Guadalupe González ("Nunca pediremos información sobre los detalles de un pliego de contratación,no es de recibo y a ninguna Consejería se le pide en ninguna Comisión"), aunque ambas expresaron su deseo de que las condiciones se adapten a lo que diga el mandato marco que se está elaborando en el propio Parlamento.

Oscurantismo y suspicacias

Con todo, Déniz insistió en que "no pido detalles del articulado de la contratación, sino de por cual modelo se apuesta en el mismo, de fechas en las que estará culminado, de las condiciones en las que estarán subrogados trabajadores".

"¿Es tan difícil saber quién está haciendo ese borrador?¿Otra empresa, lo que queda de Consejo Rector? ¿Vamos a dejar que la empresa imponga un menor número de los actuales 220 trabajadores? Ese oscurantismo hace que pase lo que pasa, que luego se hable de suspicacias y de presiones, porque estamos hablando de un contrato a 10 años, por 180 millones, que marcará una década de RTVC", culminó el portavoz de la formación morada.

Por su parte, la socialista Corujo dijo que "detallar el borrador sería prevaricar pero no decir a esta Cámara si los Servicios Jurídicos de RTVC han hecho un informe, si el Consejo Rector conoce el borrador y si lo elabora una empresa externa contratada".

"El borrador lo trabajan los técnicos de RTVC y sus Servicios Jurídicos. Será un pliego que velará por su personal, porque la subrogación de los trabajadores a la empresa que resulte adjudicataria es un hecho. Les aseguro que se está trabajando con rigor, no va a haber oscurantismo ni haremos las cosas ilegalmente" , culminó el presidente de RTVC.

Consejo de informativos

Por otra parte, Déniz insistió en pedir explicaciones de por qué en el borrador de reglamento para crear el Consejo de Informativos no se incluye a los actuales redactores de la empresa Videoreport, que son los que los elaboran, al entender que se está incumpliendo la propia Ley al "excluir al 90 por ciento de los trabajadores".

"Podría haber demanda laboral por igualar a trabajadores de una empresa privada externa a los de la propia RTVC.Por eso ninguna de las televisiones públicas tienen a los trabajadores de empresas externas privadas en sus consejos de Informativos" , culminó Negrín.

Como se recordará, el pasado mes de febrero el secretario de Política Institucional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO), Pedro Costeras, denunció la intención de RTVC de constituir un Consejo de Informativos sin la presencia de los redactores de los mismos, según se desprendía de la propuesta de reglamento orgánico del mismo que está siendo elaborada.