El PSOE de Canarias anuncia "máxima contundencia" contra el concejal Zebenzui González

El PSOE canario ha anunciado este jueves que actuará con máxima contundencia contra el concejal del partido en el Ayuntamiento de Laguna Zebenzui González, autor de mensajes machistas sobre trabajadoras que contrataba en el consistorio.



El concejal escribió en un grupo de Whatsapp formado por militantes del PSOE, los siguientes mensajes hace un mes: "Yo a follar"; "jejejejeje"; "con empleadas que pongo yo y enchufo en el ayuntamiento"; "y después a hacer campaña por frikis"; "jejejejeje"; "perdón"; "me equivoqué de grupo".



En rueda de prensa, la responsable de Organización de la Comisión Gestora del PSOE de Canarias, Marián Franquet, aseguró que no sabía nada de lo ocurrido hasta que lo ha leído este miércoles, y se mostró partidaria de la máxima contundencia y rapidez en este caso.



Franquet no aclaró qué medidas tomará el partido hasta haber hablado con el concejal implicado y con las ediles con las que se acordó cerrar el grupo de WhatsApp, María José Castañeda y Mónica Martín.



Este caso surge a dos días de que la gestora del PSOE en Canarias sea sustituida por la nueva ejecutiva regional que saldrá del congreso que se celebrará este fin de semana en Gran Canaria, en el que Ángel Víctor Torres será ratificado como secretario general tras ganar las primarias.



El próximo líder del partido ha publicado un comentario en Twitter en el que califica de "intolerable e inadmisible" los mensajes en WhatsApp del concejal Zebenzui González.



"Tolerancia cero al machismo. Contundente aplicación de los Estatutos", escribe Ángel Víctor Torres.



Marián Franquet, que había convocado la rueda de prensa para informar sobre el próximo congreso del partido, declaró, sin esperar a las preguntas de los periodistas, que se había sentido "muy impactada" al leer las informaciones sobre el concejal, consideró el asunto "intolerable" y reconoció que ha causado "conmoción" dentro del PSOE.



Como secretaria de organización de la gestora, dijo que su obligación es escuchar a los implicados antes de decidir cómo se va a actuar, pero "como militante y feminista" se mostró partidaria de la máxima contundencia y rapidez.



"Lo primero que me viene a la cabeza son las mujeres que trabajan como personal eventual en el Ayuntamiento" y el "día terrible" que estarán pasando, dijo Franquet, y mostró su solidaridad con ellas.



"Busco un contexto en el que fueran aceptables estos comentarios y no encuentro ninguno", dijo, y anunció que el PSOE tiene mecanismos para actuar en casos como este que pueden terminar en la expulsión.



"No se puede titubear, no podemos quedarnos con el lenguaje soez e insultante, eso es la superficie", porque lo que subyace es "la cosificación de la mujer, quitarle su condición de ser humano y reducirla a objeto de uso y disfrute", denunció.



Sobre si se actuará contra las concejales que al parecer decidieron borrar los comentarios y no informar al partido, la secretaria de Organización no se pronunció porque lo primero es conocer su versión, ya que de momento solo está la versión periodística.



No obstante, calificó de "desagradable" que este caso se haya conocido por filtraciones y no se hubiera informado a la dirección del partido.



El PSOE en el Ayuntamiento de La Laguna está dividido, porque tres concejales -Zebenzuí González, María José Castañeda y Mónica Martín- apoyan al alcalde, José Alberto Díaz (CC), pero hay dos que están en la oposición.



Según algunas especulaciones, la eventual salida de González podría suponer que su sustituta, Silvia Maestre, se situara en la oposición, lo que abriría la puerta a una posible moción de censura, pero estas lecturas, según la secretaria de Organización de la Gestora, serían "daños colaterales".



"Si tiene efectos en situaciones políticas determinadas son daños colaterales, la base es la misma" y hay que actuar fijándose en los hechos, dijo.