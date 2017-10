El PSOE sólo apoyará las cuentas canarias si el Gobierno da más peso a las políticas sociales

La Ejecutiva Regional del PSOE-PSC ha tratado este lunes en sesión extraordinaria en Las Palmas de Gran Canaria su apoyo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018 y lo ha condicionado a que tengan más peso las políticas sociales con "los que peor han sufrido" la crisis económica.



En un receso de la reunión, el secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, ha comentado que el Ejecutivo regional ha presentado un anteproyecto y que han estado en conversación para apoyarlos, incluso con su presidente, Fernando Clavijo.



"Nos hemos trasladado información y nos han respondido, pero, aunque hay un aumento en las cuentas, creemos que la subida de las cuentas debe ser proporcional a la situación social que se vive en esta tierra y, por eso, se deberían cambiar bastante los números", ha agregado Torres.



El secretario general del PSOE ha dicho que Canarias no saldrá de la pobreza porque se apruebe un Presupuesto -"no es cuestión de un año y se ha llegado en la actualidad por herencia del inmediato pasado"-, pero, a su juicio, lo importante es que, cuando se tiene la posibilidad de ingresar de manera extraordinaria partidas económicas como las presentes, "no se debe olvidar que hay que llevarlas a los sectores más desfavorecidos de la sociedad".



Los socialistas sostienen que sus propuestas sobre mejorar las pensiones no contributivas tienen que ser aprobadas, "unos 60 millones de euros para que reciban 100 euros más al mes las familias que peor lo pasan", ha subrayado.



Torres también ha defendido que la educación de 0 a 3 años precisa de una mayor aportación económica para "responder a una exigencia que es vital en Canarias", y que, en su opinión, debe ser "adecuada".



"Se ha pedido un mínimo de 11 millones de euros y que se concrete como llegaría esa partida a los distintos ayuntamientos" de las islas, ha añadido.



El PSOE-PSC quiere que se concreten asimismo las partidas de Sanidad -"cuáles son y a qué van dirigidas"-, y también aspira a mayores "concreciones" en el resto de las áreas que tienen que ver con los aspectos sociales.



"Le hemos pedido al Ejecutivo que haga un esfuerzo en vivienda, ya que es un derecho constitucional que se exige por parte de los jóvenes y de las familias que tienen estas carencias y viven en una situación deplorable", ha reseñado Torres, quien ha especificado que el esfuerzo solicitado por el PSOE está cifrado en 70 millones de euros, aunque el Gobierno asegura que solo puede aumentar hasta unos "insuficientes" 10 millones.



Ante la situación social que se vive en Canarias, los socialistas también han pedido que se vaya a "la progresividad en el impuesto de sucesiones y donaciones", pero el Gobierno canario le ha respondido que eso "no puede ser aceptado".



A su juicio, las propuestas del PSOE tienen un "calado social importante", y se basan en que "pague quien más tiene, para que se beneficie quien más lo necesite".



"Tenemos un conjunto de propuestas concretas. Algunas el Ejecutivo nos han dicho que sí y otras que no, pero vamos a seguir peleando las que son fundamentalmente de carácter social y, si en el proceso de las enmiendas son aceptadas, manifestaremos entonces nuestra intención de voto. Hoy estamos muy lejos de que ese voto sea favorable", ha desvelado.



Para Torres, aunque este lunes se ha presentado el anteproyecto de Ley y el Gobierno canario tiene "números suficientes para sacarlo adelante con el apoyo del Partido Popular y de la Agrupación Socialista Gomera", el PSOE presentará enmiendas parciales en los próximos días para que las cuentas "mejoren ostensiblemente".



"No basta con decir que los ingresos y gastos mejoran en 1 millón de euros, sino que se destinen a los sectores y a las familias que peor lo han pasado en Canarias en la crisis económica, que lo siguen pasando mal y que necesitan una recuperación en sus ingresos", ha concluido Torres.