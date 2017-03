El Parlamento canario solicita una comisión de investigación sobre el accidente de Spanair

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este jueves por unanimidad una proposición no de ley por la cual se insta al Gobierno de España para que proponga al Congreso de los Diputados la creación de una comisión parlamentaria que investigue las causas del accidente del vuelo JK5022 de Spanair.



En ese accidente, ocurrido el 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto de Barajas (Madrid), fallecieron 154 personas, de las que más de 70 son canarios de origen o de residencia.



Por medio de esta proposición no de ley el Parlamento de Canarias también insta al Gobierno de España para que se cree un órgano nacional multimodal independiente para investigar los accidentes e incidentes graves del transporte aéreo.



Ese órgano también debe servir para investigar cualquier otro accidente que por el número de víctimas o por su complejidad, requiera de una investigación independiente y al margen de la Administración que tenga encomendada su gestión administrativa.



La proposición no de ley fue presentada por el grupo Podemos y a ella se unieron el resto de grupos parlamentarios, Mixto, Nueva Canarias, Popular, Socialista y Nacionalista.



La diputada del grupo Podemos María Concepción Navarro indicó que se trata de subsanar la investigación para llegar a la verdad y reparar a las víctimas, y añadió que la proposición no de ley también se presentará en la Asamblea de Madrid.



En la propuesta se señala que mientras que en otros países europeos la investigación de accidentes con víctimas múltiples se integra en un solo órgano en España no ocurre lo mismo, y se destaca que en Holanda se dispone de un organismo integrado de investigación (Ditch Safety Board) y hay un protocolo con las autoridades judiciales para no interferir en las investigaciones técnicas oficiales.



También se dice que en el ámbito mundial la referencia es la Junta Nacional de Seguridad del Transporte-NTSB-, Agencia Federal independiente de Estados Unidos, encargada por el Congreso de los EEUU de investigar las causas probable de los accidentes de la aviación civil así como la promoción de la seguridad del transporte en general junto a la asistencia a las víctimas de accidentes y sus familias.



El objetivo es extraer de la tragedia el conocimiento para la seguridad de todos, es decir, sus investigaciones y estudios de seguridad previenen las tragedias en el transporte aéreo, se agrega en la propuesta.



Las muertes producidas por los accidentes aéreos tendrían que servir para mejorar la seguridad de los ciudadanos que utilizan el transporte aéreo, máxime cuando la insularidad de las islas Canarias lo hacen imprescindible para su conectividad con la Península, se recuerda en el texto aprobado.



Los diputados del Parlamento de Canarias destacaron la actividad que ha realizado la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 desde su creación en octubre de 2008.



Así, se recuerda que tanto dentro como fuera de España esa asociación ha logrado grandes avances en la asistencia a las víctimas, otros en los derechos de los pasajeros, pero ninguno en cuanto a la investigación de accidentes ni tampoco en cuanto a la depuración de responsabilidades por la muerte de 154 personas y lesiones en dieciocho supervivientes.



Además, se recuerda que la asociación de afectados solicitó al Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial un informe que arrojara claridad a las conclusiones del Informe Oficial A-32/2008 emitido por la CIAIAC, y que se considera insuficiente en lo relativo a las causas del accidente y correcciones a implementar en el sistema de la aviación civil española.