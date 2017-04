Pedro Ortega dice que el nuevo REF cumple "en un 90%" los criterios aprobados por el Parlamento

El consejero de Economía e Industria del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, ha afirmado este martes que el acuerdo alcanzado con el Gobierno central sobre la reforma de los aspectos económicos del REF incluye "en un 90%", las propuestas aprobadas en el Parlamento.

En una comparecencia ante el Pleno del Parlamento por petición propia, ha destacado la reforma del REF tras 23 años de espera, que reconoce la condición ultraperiférica de Canarias, la doble insularidad, el potencial del Árchipiélago como plataforma internacional de negocios o la desvinculación del sistema general de financiación autonómica.

Asimismo, ha dicho que se han aprobado aspectos que "tienen incidencia directa en los canarios" como la compensación a los sobrecostes por la lejanía, un tratamiento diferenciado en becas o la potenciación de la marca turística de Canarias.

"Esperamos el apoyo de los grupos para que lo antes posible, los beneficios empiecen a llegar a los canarios", ha comentado.

Ortega ha comentado que el REF permitirá "diversificar" la economía, no solo compensar "para ser iguales", y ha negado que no haya habido transparencia, ya que el acuerdo cumple en un 90% lo reclamado el Parlamento. "Si no hay problemas, ¿para qué vamos a llamar?", ha indicado.

Sobre el desmarque de Podemos, ha apuntado que "ahora no toca la RIC", sino hablar de las condiciones de vida de los ciudadanos, no de los empresarios, mientras que desde el punto de vista energético, ha valorado que se incluye la innovación y las renovables. "Espero que su grupo se retrate en la defensa de los intereses de los canarios y vote a favor", ha comentado.

Ha dicho que el nuevo REF entrará en vigor a partir de 2018 y que es "reconfortante" haber podido retomar el trabajo que se hizo en la pasada Legislatura, al tiempo que ha apuntado que debe "culminar" en su anclaje en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

Melodie Mendoza, del Grupo Mixto, ha preguntado a Ortega qué aspectos del REF entrarán en vigor en 2017, y ha dicho que los canarios "están de enhorabuena" porque se ha acometido una "reforma integral" 23 años después, lo que permitirá promover la "cohesión" de Canarias.

El portavoz de NC, Román Rodríguez, ha dicho que siempre ha habido "dificulltades e incomprensión" para defender el REF ante el Estado, y por ello, ha destacado el "consenso" alcanzado en la sociedad canaria para impulsar su reforma.

Ha comentado que el nuevo REF tiene "menos de lo esperado" pero se ha actualizado "de manera razonable", con "mucha coincidencia" sobre el acuerdo del Parlamento canario, si bien ha echado de menos más comunicación entre el Gobierno de Canarias y los grupos parlamentarios, ya que muchos diputados se han enterado del acuerdo por empresarios o medios de comunicación.

Ha lamentado que el Posei adicional no lo pague el Estado, la no participación en la gestión de los aeropuertos o que la subvención al transporte de mercancías no llegue al 100%. "No es fácil vincular esta ley al Gobierno de España porque el REF económico siempre se ha incumplido", ha señalado.

Favorece a los empresarios, resalta Podemos

La portavoz de Podemos, Noemí Santana, ha comentado que el REF ha tomado una "deriva" en contra del desarrollo productivo del Archipiélago, ya que con instrumentos como la RIC, las desigualdades sociales se han agrandado.

Con el acuerdo de 1994, ha explicado que hubo una "separación" entre lo económico y lo fiscal, que "favorece de manera descarada" a los intereses de las patronales empresariales. "El REF no es perjudicial para Canarias, pero se ha pervertido su filosofía inicial", ha indicado.

Cara al futuro, ha apuntado que Canarias podría ser "la Arabia Saudí de las energías renovables", y frente a eso, ha dicho que en el REF se subvencionan las energías fósiles.

Ha tildado de "fiasco" la actualización del REF porque no responde a sus principios originales, y queda "en papel mojado" si después se incumple por parte del Gobierno central. "Si no hacemos un esfuerzo por anclar este compromiso, Canarias será un territorio de tercera", ha indicado.

Al igual que NC, se ha quejado de la falta de información del Ejecutivo regional, que ha negociado la reforma "a hurtadillas". "Solo se acuerdan de la soberanía del Parlamento cuando les conviene", ha espetado a CC.

El PP celebra el consenso

La portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro, ha dicho que la aprobación de los incentivos económicos del REF es una "gran noticia" para Canarias, destacando el "compromiso" del Estado con las Islas, y por eso se ha aprobado en paralelo a los PGE.

Ha comentado que la calidad de vida de los canarios es una "prioridad" para el Estado y valorado el "consenso" alcanzado en el Parlamento en la pasada Legislatura, que demuestra que la "unidad" es lo que "hace fuerte" a Canarias, ante nuevos desafíos como la reforma del Estatuto, el sistema electoral o la financiación autonómica.

"Podemos hacer muchas cosas con el REF", ha señalado, pero ha pedido al Gobierno de Canarias que mejore su eficencia en la gestión. "Empieza el tiempo de ser competentes y hacer los deberes", ha explicado.

Manuel Marcos Pérez, del Grupo Socialista, también ha lamentado la falta de participación de los grupos parlamentarios en las negociaciones, y ha advertido de que el nuevo REF solo es una "enmienda parcial" a los "graves recortes" impuestos a Canarias en la pasada Legislatura.

Ha dicho que "es un avance" pero no un compromiso con Canarias hasta que "no se recupere el terreno perdido", criticando que Clavijo haya querido "capitalizar" este éxito político, cuyas bases están en la Cámara. "Este acuerdo no puede ser instrumentalizado como arma política", ha apuntado.

Marcos ha dicho que el REF "no puede depender de la voluntad de Madrid" y ha reivindicado su "anclaje" en el Estatuto de Autonomía y la Constitución, si bien ha reconocido el "buen trabajo" realizado por Pedro Ortega durante las negociaciones.

Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista, ha recordado que las negociaciones de 1993 "hicieron caer" al ministro Carlos Solchaga y permitieron el crecimiento de CC, y frente a ese contexto, ha expuesto la situación actual de consenso generalizado, a falta de Podemos.

Ha comentado que el PP "no ha inventado" los beneficios fiscales a Canarias por su lejanía porque datan desde el siglo XV, y ha pedido "no confundir" el REF con un plan de desarrollo económico.

Sobre el acuerdo, ha dicho que hay "novedades interesantes", como que el REF "se ancla" a Europa como RUP, o las compensaciones a la lejanía y la internacionalización, incidiendo en que se debe "ser más claro" en el texto final para que el REF no se vincule al sistema de financiación o se garanticen las particularidades de las Islas en torno al empleo.

"Solo hemos tenido pleno empleo durante siete años en la década de los años 60, lo demás ha sido empleo precario, es un problema estructural", ha comentado.