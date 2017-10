Podemos incluye la ecotasa entre sus 21 medidas para "rescatar Canarias"

Podemos ha propuesto 21 medidas para rescatar Canarias del "vagón de cola" socioeconómico en las que, entre otros asuntos, pide una tasa turística para recaudar 400 millones de euros, dotar con 300 millones a la sanidad pública y una reforma integral del IGIC para apoyar el consumo y las pymes.



Las propuestas fueron detalladas este jueves por la secretaria general de Podemos en Canarias, y portavoz del grupo parlamentario de la misma formación, Noemí Santana, en una rueda de prensa en la que indicó que estas medidas las entiende como necesarias para el cambio de modelo productivo "que lleva dos años y medio anunciando" el presidente regional, Fernando Clavijo.



La intención de Podemos es presentar estas propuestas, que forman parte de un conjunto más amplio de 80 medidas, en las enmiendas previstas al proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2018, pues a su juicio pueden cambiar "de manera urgente" la situación del archipiélago.



Por ello pidió al presidente Fernando Clavijo que estudie estas medidas "antes de que vuelva a echarse en brazos del PP", ya que, continuó, los presupuestos "o son para la gente o son para el PP, pero las dos cosas a la vez no pueden ser".



Entre las medidas figura una reforma integral del IGIC con tres grandes modificaciones, que son una reducción del 3 al 0% para los productos de higiene personal básica y un aumento del 9,5 al 10% para compra de productos de lujo como abrigos de piel, y del 13,5 al 15% para la adquisición de joyas, piedras preciosas y armas de fuego, entre otros.



Además propone reducir del 7 al 3% para los jóvenes menores de 35 años para comprar su primera vivienda, lo que Podemos considera que puede tener una repercusión económica de unos 5 millones de euros.



Asimismo reclama Podemos una reducción del IGIC del 7 al 3% para los autónomos que no lleguen al salario mínimo interprofesional y a los que, aunque sí lo hagan, declaren pérdidas durante dos trimestres consecutivos.



En el área sanitaria se propone un aumento presupuestario de 300 millones de euros destinados principalmente al aumento de personal del Servicio Canario de la Salud, a su juicio un factor clave para combatir "las alarmantes listas de espera", y reducir paulatinamente los conciertos sanitarios, el primer año en unos 40 millones.



En educación Podemos pide que la inversión se sitúe como mínimo en el 4% del Producto Interior Bruto, que aumente la oferta pública de educación infantil en municipios de más de 15.000 habitantes y que se destinen 2 millones de euros para beneficiar a 3.000 alumnos, con la contratación de 200 docentes y auxiliares y crear unas 200 aulas.



En materia de vivienda Noemí Santana explicó que se defiende la rehabilitación y no la nueva construcción, y para ello propone destinar 75 millones al parque público y otros 9 millones a los programas del plan estatal de vivienda, especialmente para ayudas al alquiler con unas 4.000 más.



Respecto al empleo, Podemos pide destinar 3 millones de euros a ayudas al empleo autónomo y a los emprendedores, 4 millones a ayudas para la contratación estable y de calidad y otros 3 millones para políticas activas de empleo y planes específicos para jóvenes y mayores de 45 años.



En turismo Podemos reitera su petición de que se implante una tasa con la que prevé ingresar entre 350 y 400 millones de euros que se destinarían a renovar las infraestructuras turísticas públicas, la promoción y la formación de empleados del sector.



Además exige la inversión de 20 millones de euros para la lucha contra la violencia machista, 39 millones para un fondo autonómico para la accesibilidad universal, 2 millones para la I+d+i, sobre todo para energías renovables y autoconsumo energético.



Otras propuestas consisten en destinar 3 millones de euros a un plan específico de lucha contra las vertidos al mar, un millón de euros para el sector primario y en materia cultural, recuperar la inversión presupuestaria anterior a la crisis, de forma que llegue al 1% del total de las partidas autonómicas.