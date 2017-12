Roldós: "Hay voces que reclaman una reforma de la Constitución para imponer lo que no lograron en 1978"

La delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, ha manifestado que la posible reforma de la Constitución española debe tener como objetivo su mejora y exige el consenso y la participación de todos los españoles.



"No puede ser motivo para que algunos intenten desmembrar nuestro país", ha dicho Roldós durante el acto institucional de celebración del 39 aniversario de la Constitución Española de 1978.



En su opinión, algunos artículos de la Carta Magna "se han quedado obsoletos con el paso del tiempo y hay reformas menores que deberían llevarse a cabo", pero, "si la vamos a reformar, debemos hacerlo con las ideas claras, con la intención de mejorar y con participación y consenso".



"No basta que un grupo social o que los dirigentes de un territorio muestren su disconformidad", pues "lo que unió el conjunto no se puede fragmentar por una parte".



En opinión de Roldós, la Constitución "ha permitido la época más larga de paz, de convivencia, de prosperidad, de desarrollo socioeconómico, y por lo tanto, de bienestar".



Es una ley que "está escrita desde la libertad" y "no tiene más dueño que el pueblo español, ni otro autor que el pueblo español", ha destacado.



En la actual situación de tensión territorial actual derivada del conflicto catalán, "es hora de reivindicar las bondades de la Constitución, la fortaleza de la unidad de todos los españoles, la indivisibilidad de nuestra patria, la igualdad de derechos de todos los españoles" y volver a los valores y principios que permitieron la Constitución de 1978, ha dicho la delegada del Gobierno.



A su juicio, si se desea abordar su reforma, debe apelarse "al consenso y al espíritu de la concordia" que permitió la Constitución Española de 1978".



Para ello es necesario que participen todos los españoles "y hoy, por desgracia, hay partidos que no quieren participar" en la comisión del Congreso de los Diputados creada para su posible reforma.



"Hay voces que reclaman una reforma porque creen que hoy pueden imponer lo que no lograron en 1978, y lo que reclaman es la negación del consenso constitucional, que la Constitución deje de ser la casa de todos los españoles", según Roldós.



"Eso no lo podemos aceptar y esas voces no las escucharemos", así como tampoco a quienes desean un país diferente al que desea la mayoría de los españoles.



"Un país unido es un país fuerte", España es una democracia consolidada, con un estado de las autonomías que garantiza la diversidad y la igualdad de todos los españoles, ha insistido la delegada del Gobierno.



"El Estado autonómico no significa que la nación se fragmente en parcelas, no hay más que una nación española, la que formamos todos los españoles y no reconocemos más que un poder soberano, cuyo propietario es el pueblo español entero", ha manifestado.



"No formamos una nación de naciones, sino una nación de personas, de ciudadanos libres e iguales", tal como reconoce la Constitución.



Por su parte, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha indicado que la posible reforma de la Constitución es "una enorme oportunidad" para que se reconozca a Canarias como Región Ultraperiférica, algo que ya hace la UE, y se incluya el REF en la Carta Magna.



CC apuesta por la Constitución actual pero también por su reforma, "siempre que no haya mayores divisiones", ha dicho Rodríguez tras el acto institucional celebrado con motivo del Día de la Constitución.



A su juicio, la nueva Constitución "no puede nacer de una división, de una confrontación, sino de un consenso".



Aunque existe "una importante mayoría que pide una reforma de la Constitución actual", Rodríguez cree que tanto las mayorías como las minorías deben respetarse.