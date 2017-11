Santana llama a casi 27.000 inscritos en Podemos a participar en la consulta sobre la reforma electoral canaria

La secretaria general de Podemos en las islas, Noemí Santana, ha considerado que es un momento transcendental e histórico el hecho de desde este viernes su partido pregunte a los inscritos en su formación en el Archipiélago sobre la reforma electoral que se debate en el Parlamento de Canarias.

La consulta se llevará a cabo hasta las 09.00 horas del jueves próximo en la página participa.podemos.info, y a ella están llamados a participar casi 27.000 personas que están inscritas en Podemos Canarias, ha señalado Inés Chinea, secretaria de Organización de la formación.

Inés Chinea ha señalado que esta consulta es un ejercicio de democracia que a su partido le hubiera gustado que hiciesen el Gobierno o el Parlamento de Canarias, y ha comentado que si bien la reforma del sistema electoral es un asunto "farragoso" también es "fundamental" porque determina la realidad política.

Noemí Santana, secretaria general de Podemos en Canarias, ha manifestado asimismo que el Gobierno y el Parlamento canarios han preferido que la pregunta la hagan los ciudadanos, y ha subrayado que en el ADN de su partido está que las decisiones se toman entre todos y esta consulta, ha añadido, es un ejemplo.

En el portal de participación de Podemos se explica el sistema electoral canario y las propuestas de reforma que hay, y se habla tanto de la posibilidad de llegar a acuerdos con otros partidos como de no hacerlo, ha dicho Noemí Santana.

La secretaria general de Podemos se refirió a la triple paridad del sistema electoral y ha recordado que se recogió en una disposición transitoria que lleva "demasiado tiempo" vigente, y ha opinado que romperla será beneficioso si es dar más democracia y que lo que se vote en las urnas se traduzca en los escaños.

Así, ha señalado que para la actual configuración del Parlamento de Canarias ha precisado más votos para cada diputado, unos 19.000, mientras que la Agrupación Socialista Gomera (ASG) tiene tres representantes con unos cinco mil votos.

La pregunta que se hace a los inscritos es: "¿Crees que Podemos debería intentar llegar a acuerdos de mínimos con las otras formaciones políticas en el Parlamento de Canarias para introducir mejoras en el sistema electoral de cara a las elecciones de 2019, aceptando un aumento de diputados, una disminución de las barreras inferior al 50% de los topes actuales y/o renunciando a la circunscripción archipielágica si fuera necesario?".

Los participantes tendrán tres opciones a elegir que serán "Sí, debería intentarlo siempre que se entienda como un primer paso y no tenga mayor coste para la ciudadanía"; "no, prefiero mantenernos en la propuesta de aumento de 1 diputado/a y circunscripción archipielágica de 47 diputados/as" o "no, prefiero no llegar a acuerdos en esas condiciones".