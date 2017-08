UPCC califica de "extrema gravedad" tanto la gestión de Negrín en RTVC como la inacción del Parlamento

El secretario general del sindicato Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), Samuel Toledano, ha calificado de "extrema gravedad" el hecho de que el Parlamento regional "no haga nada" tras la decisión del presidente de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, no solo de sacar adelante unilateralmente los pliegos y los anexos del concurso para la prestación de los servicios informativos del ente sino "de haber convertido el Consejo Rector en un órgano de decisión unipersonal".



"No tiene sentido que un concurso de esta trascendencia, no solo financiera sino social, al externalizar unos servicios informativos que debían ser públicos, se lleve a cabo por una sola persona sin que el Consejo Rector ni el Parlamento hagan nada por evitarlo", asegura Toledano.



Y es que, para el máximo responsable del sindicato de profesionales de la comunicación "acabar con la manipulación de los informativos de la televisión pública no se acaba quitando a Negrín" sino "evitando que los informativos sean privatizados, pues con este modelo se fomenta que, a cambio de la concesión, la empresa concesionaria, como contraprestación, haga programas más proclives al Gobierno pervirtiendo el servicio público que se debe ofrecer a los ciudadanos".



Además, insiste en que la programada destitución del actual presidente de RTVC "no servirá para nada” si el Parlamento "no procede a elegir a Consejo Rector por concurso público y prepara una oferta pública de empleo para acabar con la precariedad" de los actuales trabajadores de los servicios informativos.



Oferta Pública de Empleo

En este sentido, conmina a los grupos parlamentarios a que, como los representantes de UPCC trasladaron a los portavoces en una reunión mantenida el pasado mes de junio, negocien con los trabajadores y los sindicatos la fórmula para proceder a una oferta pública de empleo.



"La participación de los trabajadores en el Consejo es fundamental, pues así se evita que esté politizado porque, a pesar de la buena voluntad de los consejeros elegidos, hemos visto como el actual sistema posibilita que una batalla política lo mantenga inoperativo porque, de facto, el Consejo no existe", remacha Toledano.



Para el secretario general de UPCC, "es cierto que no se puede consentir la gestión de Negrín al frente de RTVC", pero "tampoco tiene sentido que el Parlamento consienta que RTVC sea el escenario de sus batallas políticas".