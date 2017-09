Baltar se defiende de las críticas sobre las listas espera en Sanidad: "Entre plantar y cosechar, regar y esperar"

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, aseguró este miércoles que la situación de las listas de espera en Canarias está mejorando, aunque recordó a los grupos del Parlamento regional que "entre plantar y cosechar, existe regar y esperar".



Frente a las críticas del diputado del PP Zacarías Gómez, quien le reprochó que con más medios los resultados sean peores que hace un año, el consejero insistió en que los datos objetivos avalan las actuaciones que se están realizando para reducir las listas de espera, que es el objetivo estratégico de su gestión.



Para mejorar la situación, Baltar señaló que se está trabajando, desde el puto de vista de las entradas en el sistema, en la definición y aplicación de protocolos para la inclusión de pacientes en las listas de espera.



En cuanto a las actuaciones para reducir las listas desde el punto de vista de la respuesta del sistema, el consejero se refirió a la ampliación de jornada fuera de la habitual, la potenciación de la cirugía mayor ambulatoria y resolver los casos mas dolosos por su espera, así como medidas específicas para las listas de espera de consultas.



Los datos de los dos primeros trimestres del año muestran mejoras desde finales de 2016, y no se pueden comparar con los de hace un año porque hubo un grave problema informático que se resolvió en diciembre, explicó.



Baltar se mostró convencido de que los datos del tercer trimestre serán aún mejores que los obtenidos en el segundo.



Sin embargo, Zacarías Gómez Hernández, diputado del PP, le recordó que la sanidad canaria es la peor valorada del país por los propios usuarios, que hay más de 130.000 canarios en lista de espera y que los datos son desalentadores, a la vista de que la demora media en los hospitales es de 174 días, peor que los 162 días de junio de 2016.



Han mejorado ligeramente los datos de las listas de espera quirúrgica de menos de seis meses, pero las cifras de más de seis meses son "un disparate" con respecto a hace un año, agregó.



"Le hemos confiado más fondos y empeoran los resultados. El problema ya no es de recursos sino de quien los gestiona", dijo Gómez, y advirtió a Baltar de que "o toma medidas o esto se le va de madre" porque el consejero "está dilapidando su credibilidad".



En esa línea, Román Rodríguez, de Nueva Canarias, subrayó que la sanidad canaria dispone de 200 millones de euros más en 2017 y "eso se tiene que notar", lo tienen que percibir los ciudadanos.



También Marcos Francisco Hernández, del PSOE, recordó al consejero que tiene más fondos que su antecesor y la percepción sobre el estado de la sanidad no mejora.



El consejero detalló en su comparecencia que la espera quirúrgica ha bajado un 5,56 por ciento en seis meses, la espera para una primera consulta ha descendido en 312 pacientes y la espera para pruebas diagnósticas ha descendido un 25,33 por ciento interanual.



La actividad quirúrgica aumentó en julio de 2017 un 10,6 por ciento interanual hasta las 8.066 intervenciones.



En cuanto a la demora media, se pasó de 181,58 días a 174,02 en los seis primeros meses del año y el número de pacientes con esperas superiores a 6 meses se redujo en 2.324 personas.