De aquel rap, estas rimas

A principio de la década de los 90 se comenzó a gestar en la costa oeste de Estados Unidos un nuevo movimiento musical que rápidamente fue encasillado como rap latino. De aquellas rimas bebieron muchísimas formaciones musicales posteriores, con una influencia que llegó con fuerza a numerosos rincones del planeta, entre ellos, por supuesto, España y las Islas Canarias.

Uno de los precursores de aquel imparable movimiento fueron Delinquent Habits, que tuvieron su cuna en las calles de Los Ángeles, California, y que desde sus primeras andanzas fueron capaces de crear algunas de las canciones más coreadas del rap internacional. La banda, veterana y exitosa, está de regreso, registrando su huella nuevamente a nivel internacional para mostrar los sonidos de su nuevo trabajo de estudio, It could be round two.

Para los meses de septiembre y octubre los californianos han elegido Europa como campo de acción. Países como Grecia, Bulgaria, Hungría, Inglaterra y España, entre otros, han sido los destinatarios de sus potentes directos, que se han saldado casi todos con el cartel de “Entradas agotadas”. En este intenso tour también hay hueco para la isla de Tenerife, de la mano de la productora Planet Caravan, en lo que será su primera visita al archipiélago canario en sus más de 25 años de vida.

Carátula del disco ‘It could be round two’. (DH)

Delinquents Habits será uno de los grandes nombres que pasen por el Espacio Cultural Aguere este mes de septiembre. Los pioneros del latin-urban hip hop se subirán al escenario del espacio lagunero el día 30 para presentar los sonidos de ese séptimo trabajo de estudio It could be round two.

Delinquents Habits emergió a mitad de la década de los 90 forjados por los sonidos urbanos y latinos de las calles de Los Ángeles, en la costa oeste de Estados Unidos. De las primeras grabaciones de sus maquetas nació el interés de Sen Dog, músico de Cypress Hill, quién los acompañó en sus siguientes pasos incluso en las labores de producción. Pronto dieron forma a su éxito con uno de los espectáculos más intensos y animados de la escena rap, arropados también por el éxito de venta de sus trabajos discográficos.

De sus cuatro primeros lanzamientos de larga duración ( Delinquent Habits, Here Come the Horns, Merry Go Round y Freedom Band) vendieron más de un millón de copias. En ese proceso se forjó también su proyección internacional.



2017 ha sido el momento del esperado It could be round two, después de ocho años sin editar nuevo material de estudio. Ives y Kemo The Blackxikan regresan a la escena activa con esta nueva producción de 13 canciones, entre las que destacan dos colaboraciones con Sen Dog y el cuarto track, titulado La Voz.

Kemo the Blaxican, uno de los raperos de la banda, afirma que cada cita sobre el escenario de este trío de rap americano genera momentos únicos. Para Tenerife también anuncian un concierto especial: “Siempre ofrecemos conciertos inolvidables, una montaña rusa emocional de hip hop genuino que se siente con cada segundo de nuestro espectáculo. Así ha pasado en las últimas semana en ciudades como Atenas y Budapest, donde hemos actuado en salas de concierto llenas, con un público entregado. Y así será en Tenerife, estamos seguros. Confiamos en contar con una amplia masa de seguidores y que todos puedan disfrutar de nuestro concierto en el mismo grado que nosotros lo disfrutamos desde el escenario”.

Delinquents Habits pasean por este 2017 respaldados por grandes éxitos como Tres delinquientes o Here comes the horns, entre muchos otros, pero además lo hacen cargados de nuevas rimas. ¿Qué supone para los propios componentes de la banda este trabajo editado bajo el nombre de It could be round two?. “Es nuestro campo de batalla de esta segunda etapa de la banda. Creemos que aunque el mundo pasa por un estado de tremenda aflicción y angustia, tenemos el deber de abrazar el lado positivo de la vida y tener fe en la humanidad”.

En febrero de 2017 la banda publicó el single ‘California’, y el vídeo ya tiene más de siete millones de reproducciones en YouTube. (DH)

Delinquents Habits comenzaron a dar sus primeros pasos cuando el rap latino era prácticamente desconocido. Y lo hicieron con notable éxito desde el comienzo, firmando grandes canciones que pronto les concedieron una notable presencia tanto en el mercado estadounidense como el europeo y el latino americano: “Por aquel entonces nos unimos como una familia y nos comprometimos con el proyecto de Delinquent Habits. Para nosotros es un enorme honor haber sido desde entonces unos de los impulsores del rap latino. Hay que recordar que en 1992 el hip hop en español era casi una rareza. Fue una época sin duda muy excitante para nosotros”.

¿Y entraña dificultades extras ser un rapero latino en Estados Unidos? “Siempre hay una dosis de complicaciones añadidas, pero no es algo a lo que haya que dar mucha importancia. Ser latino no es un obstáculo, no me impide avanzar, es más, diría que me da poder. Ser un latino negro concede una fuerza poderosa que me siento orgulloso de representar”.

El espejo de 'Cypress Hill'

Delinquents Habits ha contado siempre con la fortuna de haber sido apadrinados por uno de los raperos más influyentes del mundo. Sen Dog, uno de los componentes de los universales Cypress Hill les dio su apoyo casi desde sus inicios y desde entonces han sido inseparables en su exitoso camino del rap: “Sen Dog siempre ha sido un gran punto de apoyo para nuestra banda. El creyó en nuestro proyecto desde el principio y decidió tomar este camino con nosotros. Somos descendientes de Cypress Hill y él es uno más de nuestra familia. La admiración en mutua”. ¿Y a qué otros raperos latinos siguen en la actualidad, a quiénes admiran?: “Hay muchos. Immortal Technique, Beat Nuts, Psycho Realm, Cypress Hill and Arianna Puello. También me gustan los grupos a los que he dado cobijo bajo el sello Dead Silence Records, Sicko Soldado y Breezewood La Connecta. Doy la bienvenida a descubrir nuevos artistas en todos los géneros”.

Sen Dog, componente de Cypress Hill. (Wiki)

Después de siete años de vida artística, la banda está viviendo una exitosa segunda etapa. Por el momento, todos sus esfuerzos se centran en su actual campaña de promoción y escenificación del ultimo disco, aunque sin dejar de tejer en esa imparable vida de artistas: “Por el momento, Delinquent Habits estamos centrados en vivir de la mejor manera posible este nuevo disco, It could be round two y muy agradecidos de poder conectar con nuestros fans alrededor de todo el mundo. En paralelo, estoy trabajando en mi cuarto disco en solitario, además de otros proyectos”.

La escena rap de Tenerife, músicos y seguidores, espera con ansias a este grupo que desde sus inicios ha trazado una senda muy personal por el heterogéneo mundo del rap. En el listado de canciones, un arsenal de himnos con los que prometen poner a bailar a todo el Espacio Aguere Cultural.