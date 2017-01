Puertos Las Palmas confirma que el barco 'Key Bay' transporta recursos procedentes del Sáhara hacia Francia

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha confirmado este domingo que el buque Key Bay, que atracó este sábado en el puerto de La Luz de la capital grancanaria y ya ha partido hacia Francia, transporta aceite de pescado procedente del Sáhara Occidental, según una inspección efectuada por la Guardia Civil.



Fuentes de la Autoridad Portuaria han indicado este domingo a Efe que el barco cargó el aceite de pescado en El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, como se había alertado, así como en Nouadhibu, Mauritania, que entró en el puerto grancanario para suministro de combustible y que el registro de la Guardia Civil de la carga y documentos no derivó en incidencia alguna.



La Guardia Civil recibió una denuncia, por lo que llevó a cabo la inspección de la carga y documentos "sin detención ni comunicación de incidencias", por lo que se operó con el buque cisterna, de bandera de Gibraltar, como con el resto de embarcaciones autorizadas por las autoridades competentes.

Desde el instituto armado se ha indicado a Efe que no se hallaron motivos para la retención del buque y que el acta de la inspección, que se efectuó de manera coordinada con la Administración de Aduanas, se ha comunicado a la base de datos europea para que tengan conocimiento sus países miembros de que el buque cumple con la normativa que se exige.



Desde IUC se había alertado de la llegada de este buque a la capital grancanaria, así como que podía contener aceite de pescado del Sáhara Occidental para su exportación de forma ilegal a la Unión Europea (UE), después de que le pusiera sobre aviso Western Sahara Resource Watch, un observatorio internacional de los recursos del Sáhara Occidental integrado por organizaciones y activistas.



Según IUC, este buque podría vulnerar la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que clarificó la prohibición de incluir productos saharauis en el acuerdo comercial comunitario con Marruecos.



Así mismo, Equo ha informado en un comunicado que este sábado su concejala en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por Las Palmas Puede, Pilar Álvarez, y su coportavoz del partido en Gran Canaria, Tomás Hernández, se trasladaron hasta el puerto de La Luz para exigir su control, en el que se constató que transportaba aceite de pescado.



La edil ha señalado que si se confirma que el certificado de origen lo dio el Reino de Marruecos y no el Frente Polisario, pedirán la detención del barco y su cargamento "por infringir de forma tajante la sentencia de la Corte de Justicia Europea".



El eurodiputado de Equo Florent Marcellesi ha insistido también en la sentencia de la Corte de Justicia Europea del pasado 21 de diciembre, que deja claro que los acuerdos de comercio entre la UE y Marruecos no se aplican al territorio del Sáhara Occidental y que cualquier intercambio comercial procedente del territorio saharaui sin el consentimiento de su pueblo es ilegal, refiere la nota.



Ha añadido que, según la información que disponen, la carga se ha sacado el Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui.



Así mismo, ha advertido de que Equo va a informar a la Comisión Europea de los hechos y pedirá que actúe con "firmeza".



El coportavoz de Equo en Gran Canaria ha anunciado que informarán a la autoridad aduanera de su obligación de cooperación leal con las autoridades francesas, que incluye informarles de la procedencia de esta mercancía que se va a descargar en Francia y que incumple la normativa de comercio de la UE, ya que proviene de un territorio no incluido en el tratado con Marruecos, según el comunicado.



Desde Equo Gran Canaria se muestra su respeto y apoyo al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y a su desarrollo, social, económico y político, han señalado los miembros de esta organización en la nota.