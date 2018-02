El Cabildo de Gran Canaria cierra más carreteras de acceso a la cumbre por el mal tiempo

El número de carreteras que conducen a la cumbre de Gran Canaria cerradas al tráfico por el mal tiempo se ha incrementado esn la mañana de este jueves al empeorar el tiempo, lo que ha hecho que baje la cota de nieve y aumente la presencia de granizo y placas de hielo, según ha anunciado el Cabildo Insular.



La subida del municipio de San Mateo hacia Tejeda, desde el cruce de Las Veredas hasta el acceso a Cueva Corcho, el tramo que une la Cruz de Tejeda con los Pinos de Gáldar y el acceso a La Culata son las nuevas vías por las que no se puede circular hasta nuevo aviso, se detalla en la cuenta de Twitter de la corporación.



Esta mantiene y amplía, así, el número de carreteras por las que está prohibido transitar en la cumbre desde la tarde de ayer, cuando se clausuró un circuito de acceso a la zona habilitado temporalmente en dos vías que se abrieron con dirección única, una de entrada al lugar y otra de salida, a fin de hacer más fluido el paso de vehículos por allí.





Las carreteras amanecen heladas y obliga a nuevos cierres que serán reabiertos a medida que vuelvan a ser seguros. Extreme la precaución.



Informaremos en @GranCanariaCab y @CarreterasGC pic.twitter.com/6uw3UyT65F — Cabildo Gran Canaria (@GranCanariaCab) 1 de febrero de 2018

Los coches no podrán volver a circular por la cumbre, en todo caso, hasta que se emita nueva información al respecto, en caso de mejorar el tiempo, por parte del Cabildo, que, entretanto, insiste en pedir a los ciudadanos no acudir a disfrutar de la nieve caída en los últimos días porque supone un riesgo para la seguridad.



Un mensaje que reiteró ayer el presidente de la corporación, Antonio Morales, quien subrayó que "hay riesgo de que la nieve o el hielo puedan causar accidentes".



Morales recordó que el martes "ya hubo que rescatar a personas que no siguieron los consejos" que se habían dado al respecto y accedieron a las áreas nevadas, por lo que instó a no visitarlas "hasta que los servicios de emergencias establezcan las medidas necesarias para que se pueda ir a ver el paisaje con seguridad".