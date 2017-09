Canarias superó su récord histórico anual de donación de Médula Ósea en 2016

Canarias incrementó un 37 % el número de donantes de médula ósea en el archipiélago en 2016, para alcanzar un récord de donaciones, en una progresión que se mantiene durante el primer semestre de este año, ha informado este viernes la consejería regional de Sanidad.



En un comunicado, el Ejecutivo destaca que en la actualidad más de 10.000 canarios son donantes de médula ósea, de los que 1.391 se registraron durante 2016, y que el 67 % son mujeres.



Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Donante de Médula Ósea, el próximo 17 de septiembre, el Servicio Canario de la Salud (SCS) recuerda la importancia de mantener las donaciones de médula ósea y anima a la ciudadanía a informarse sobre esta opción.



La nota especifica que en el pasado año 116 personas residentes en Canarias precisaron un trasplante de médula ósea y que, del total, catorce fueron emparentados, ya que la donación llegó de un familiar compatible en el Hospital Doctor Negrín, centro de referencia regional para estos trasplantes.



Otros trece trasplantes fueron no emparentados, a través de una donación altruista; y los demás fueron autólogos (autotrasplantes), agrega Sanidad.



Desde hace más de medio siglo se realizan trasplantes de médula ósea para la curación de una gran variedad de enfermedades, especialmente las hematológicas como leucemias, linfomas y mielomas, entre otras, siendo además la leucemia el cáncer infantil más frecuente.



Aunque en ocasiones puede realizarse el denominado "autotrasplante", en otras es preciso buscar un donante idóneo compatible, que sólo en un tercio de las ocasiones se encuentra entre sus familiares.



Si no existe este donante familiar o emparentado, Sanidad inicia la búsqueda en un registro internacional de este donante idóneo.



En este Registro Mundial de Donantes de Médula se encuentra información sobre la posible compatibilidad de más de 30 millones de donantes, de los que casi 340.000 son españoles, cantidad que triplica la existente a finales del año 2012.



La Consejería subraya que la donación de médula ósea supone "un enorme regalo de vida" para aquellas personas que necesitan un trasplante de este tipo ya que, a pesar de la existencia de ese número de donantes a nivel mundial, "en ocasiones no se encuentra ninguna persona compatible entre los donantes registrados".



Con la conmemoración del Día Mundial del Donante de Médula Ósea se busca agradecer la generosidad y concienciar a la sociedad sobre la importancia de este tipo de donación, de las pocas que pueden realizarse en vida y que permite salvar a miles de personas en todo el mundo.



En términos generales, puede ser donante de médula ósea los adultos hasta 55 años que no padezca enfermedad susceptible de ser trasmitida al receptor o que pueda afectarse por el hecho de la donación.