Cielos despejados este jueves en Canarias

Los cielos despejados predominarán este miércoles en Canarias, donde las temperaturas permanecerán sin cambios y el viento soplará del nordeste flojo, algo más intenso en Lanzarote y Fuerteventura.



En el mar habrá variable fuerza 2 o 3 con brisas, tendiendo de madrugada a nordeste fuerza 3 o 4. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de entre 1 y 2 metros.



La predicción del tiempo por islas para mañana es la siguiente:



LANZAROTE



Poco nuboso o despejado en general, con algún intervalo nuboso en el norte y este a primeras horas del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste flojo en general entre 20 y 30 km/h.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Arrecife 15 23



FUERTEVENTURA



Poco nuboso o despejado en general, con algún intervalo nuboso en el norte y este a primeras horas del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste flojo en general entre 20 y 30 km/h.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Puerto del Rosario 16 22



GRAN CANARIA



Poco nuboso o despejado en general, con algún intervalo nuboso en el norte a primeras horas del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste flojo en general entre 15 y 20 km/h. En cumbres del oeste flojo.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Las Palmas de Gran Canaria 16 23



TENERIFE



Poco nuboso o despejado en general, con algún intervalo nuboso en el norte y nordeste a primeras horas del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste flojo en general entre 15 y 20 km/h. En cumbres centrales, oeste entre 25 y 40 km/h disminuyendo por la tarde.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):

Santa Cruz de Tenerife 18 23



LA GOMERA



Poco nuboso o despejado en general, con algún intervalo nuboso en el norte a primeras horas del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste flojo en general entre 15 y 20 km/h.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



San Sebastián de La Gomera 17 22



LA PALMA



Intervalos nubosos en el norte y este de la isla y poco nuboso o despejado en general en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste flojo en general entre 15 y 20 km/h.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de La Palma 19 24



EL HIERRO



Poco nuboso o despejado en general, con algún intervalo nuboso en el norte a primeras horas del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste flojo en general entre 15 y 20 km/h.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Valverde 13 19