Hidalgo espera que el recurso de la sanción por ocupar la zona azul no se extienda a toda la ordenanza

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hildago (PSOE), confía en que la sentencia que ha anulado una multa de aparcamiento en la zona azul no derive en nuevos recursos, porque se basa en una ordenanza municipal que ya ha sido modificada.



En el acto de acogida de los niños saharauis del programa Vacaciones en paz, el alcalde ha explicado que la sanción es "una tasa por ocupación porque se ocupa un espacio público con un vehículo privado, pero para el abogado del reclamante es una multa de tráfico, porque el procedimiento es más beneficioso para el infractor".



Además, Hidalgo ha comentado que "discrepa" de que sea una multa y no una tasa de ocupación y ha adelantado que, cuando reciban la sentencia, probablemente la recurrirán, ya que el tribunal Económico-Administrativo avaló previamente la actuación del Consistorio.



No obstante, el sancionado llevó el caso a la justicia, que en primera instancia le ha favorecido, eso sí, "de forma particular", ha subrayado Hidalgo, pues el alcance del fallo no se extiende a toda la ordenanza.



Por otra parte, el alcalde ha explicado que "la ordenanza (de la zona azul) se modificó justo después de que se produjese este caso concreto", y que ahora "la infracción debe estar documentada con medios probatorios nítidos como fotografías".