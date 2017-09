Augusto Hidalgo garantiza que "no hay vertidos ilegales" de aguas residuales en Las Palmas de Gran Canaria

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha asegurado este lunes que "no hay vertidos ilegales" de aguas residuales al mar en la ciudad pese al deterioro de parte de la red por la que son canalizadas (algo que el Ayuntamiento proyecta reparar).



El socialista Augusto Hidalgo ha salido así al paso de la polémica en torno a los vertidos al mar de las últimas semanas en el archipiélago, que ha incluido acusaciones de irregularidades en el tratamiento de las aguas residuales de la capital grancanaria.



Unas acusaciones que ha rechazado el alcalde, que ha insistido en que "no hay ninguna zona de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria donde se vierta sin tratar", porque siempre se depura previamente lo que llega al mar.



Sí ha admitido, sin embargo, la existencia de instalaciones deterioradas o con averías como el emisario por el que se canalizan aguas residuales en la costa de la zona del Teatro Pérez Galdós, afectado por roturas, pero ha afirmado que ese es un asunto que ha apostado por afrontar su gobierno municipal, que conforman PSOE, Las Palmas Puede y NC.



Además, ha subrayado que el de las deficiencias en los vertidos es un problema que "no es exclusivo, por lo que se ve en los medios de comunicación", de Las Palmas de Gran Canaria, sino que es generalizado en la comunidad autónoma.



Porque en el archipiélago "es verdad que llevamos décadas sin inversiones suficientes" en materia de infraestructuras hidráulicas, ha argumentado el alcalde.



De cualquier modo, ha querido recalcar que su gobierno municipal tiene el propósito de trabajar para mejorar su situación, y que prueba de ello es está "preparando un plan para presentárselo a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias".



Plan que, además, "lo estamos haciendo desde antes de que esto saltara a los medios de comunicación, ya estaba redactado", ha apostillado.



Augusto Hidalgo ha destacado, al tiempo, que la decisión de su Ayuntamiento llega hasta el punto de que está "buscando recursos propios" para costear las obras que se precisan, cuando "en otros casos se han financiado por parte del Gobierno de Canarias y demás".



Y ha añadido: "Nosotros estamos dispuestos a poner recursos propios para pagar esas infraestructuras, a pesar de que somos conscientes de que otros ayuntamientos de Canarias han recibido recursos de otras administraciones para pagarlas o, sencillamente, no las han hecho, que es lo que ha pasado en muchos sitios en otras islas".



El alcalde ha matizado, no obstante, que la ejecución de esas obras se demorará por dos razones, una porque "las infraestructuras hidráulicas son costosas" y hay que recabar la financiación que requieren, y otra porque su puesta en marcha implica "un galimatías burocrático importante".



Puesto que existen obstáculos derivados de la titularidad de esas infraestructuras, en las que no puede actuar el Ayuntamiento hasta que se lo autoricen o le cedan la competencia, y también debido a problemas "de coordinación" entre unas y otras administraciones.



Falta de coordinación que se da "no solo entre nosotros y otra administración, sino incluso entre las distintas consejerías del Gobierno de Canarias, en algunos casos, porque una pide una cosa y otras piden lo contrario", ha sostenido Hidalgo, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas tras presentar unos nuevos vehículos adquiridos para la unidad especial de la Policía Local.