Lluvias que podrían derivar en tormentas para este martes

Canarias tendrá este martes cielos con predominio nuboso con lluvias y chubascos, principalmente en el norte de las islas de mayor relieve, donde las precipitaciones podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas de alguna tormenta.



Asimismo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta en su predicción que pueda nevar por encima de los 2.000 metros en las cumbres de Tenerife.



Una jornada más, las temperaturas registrarán pocos cambios, mientras que el viento de componente norte soplará flojo a moderado, tendiendo por la tarde a dirección noroeste en las islas orientales



En cuanto al estado de la mar, las aguas costeras de La Palma esperan vientos del norte o noroeste de fuerza 4 o 5 -escala Beaufort-, temporalmente 6 en el oeste. Fuerte marejada o marejada. Mar de fondo del norte con olas de 2 a 3 metros. Lluvia y visión ocasionalmente regular. En la costa sur, variable, 2 a 4 y marejadilla.



El Hierro tendrá componente norte de fuerza 4 o 5, marejada o fuerte marejada, mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros, aumentando a 3 al final. Lluvia ocasional. Visión ocasionalmente regular. En la costa sur, norte, fuerza 2 a 4, marejadilla.



En Tenerife y La Gomera habrá vientos del norte o noroeste de fuerza 4 o 5, temporalmente 6 en la costa oeste gomera, sureste tinerfeña y entre islas. Fuerte marejada disminuyendo de madrugada a marejada. Mar de fondo del norte de 2 a 3 metros. Lluvia ocasional y aguaceros con tormenta al principio. Ocasionalmente visión regular. En la costa suroeste tinerfeña, variable 3, marejadilla.



Las aguas costeras de Gran Canaria esperan componente norte o noroeste de fuerzan 4 o 5, temporalmente 6 en la costa oeste. Fuerte marejada disminuyendo por la noche a marejada. Mar de fondo del norte con olas de 2 a 3 metros. Lluvia ocasional y aguaceros con tormenta al principio. Ocasionalmente visión regular. En la costa sureste, variable 2 o 3, marejadilla.



Lanzarote y Fuerteventura tendrán noroeste de fuerza 4 o 5. Marejada y mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros. Lluvia y aguaceros con tormenta durante el día. Ocasionalmente visión regular o mala.



La previsión meteorológica de la Aemet para este martes, por islas, es la siguiente:



Lanzarote



Predominio de cielos nubosos, disminuyendo a intervalos nubosos a últimas horas, con probables lluvias o algún chubasco aislado, sin descartarse tormentas en las horas centrales del día. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado, tendiendo por la tarde a viento del noreste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Arrecife 10 - 17



Fuerteventura



Intervalos nubosos en general, tendiendo a poco nuboso durante la tarde. Probables lluvias o chubascos aislados, que podrían estar acompañados de tormentas en las horas centrales del día. Temperaturas en ligero ascenso, especialmente las máximas. Viento de componente norte flojo a moderado, tendiendo por la tarde a viento del noroeste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Puerto del Rosario 12 - 17



Gran Canaria



Predominio de cielos nubosos con lluvias o chubascos, más probables en el norte. No se descarta que localmente puedan ser fuertes y que sean en forma de nieve por encima de los 1600 metros. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso en el cuadrante noreste. Viento de componente norte. Viento del noroeste en medianías y cumbres. Brisas en el sur.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Las Palmas de Gran Canaria 14 - 18



Tenerife



Predominio de cielos nubosos con lluvias o chubascos. En el norte no se descarta que localmente puedan ser fuertes. Las precipitaciones podrían ser en forma de nieve a partir de unos 1.600 metros aproximadamente. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento de componente norte flojo a moderado. Brisas en la costa sur. En cumbres, viento del norte fuerte con rachas que podrían alcanzar los 80 km/h.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Santa Cruz de Tenerife 14 - 19



La Gomera



Nuboso con lluvias probables, sobre todo en el norte. En el resto, intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios significativos. Viento de componente norte.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



San Sebastián de La Gomera 15 - 19



La Palma

Predominio de cielos nubosos con lluvias o chubascos, más probables en el norte. No se descarta que localmente puedan ser fuertes y que sean en forma de nieve a partir de unos 1.800 metros aproximadamente. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento de componente norte. Brisas en la costa suroeste. En cumbres, rachas que pueden alcanzar los 90 km/h a primeras y últimas horas.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Santa Cruz de La Palma 14 - 19



El Hierro

Intervalos nubosos sin descartar lluvias débiles, sobre todo en el norte. Temperaturas mínimas sin cambios y en ligero ascenso las máximas. Viento de componente norte flojo a moderado, tendiendo a viento del nordeste a últimas horas.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Valverde 13 - 15