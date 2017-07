Mogán asegura que el 99% de las personas que acudieron a la Fiesta del Agua tenía entre 15 y 19 años

El 99% de las personas que acudieron a la Fiesta del Agua tenían entre 15 y 19 años. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha presentado junto al concejal de Seguridad, Mencey Navarro, y el jefe de la Policía Local, Tomás Hernández, el informe policial sobre los incidentes protagonizados por los asistentes al evento,

Según este informe, se registraron un total de seis intoxicaciones, tres de ellas de menores; se asistió a dos jóvenes con edades inferiores a los 18 años por heridas diversas; se produjo lanzamiento de objetos al escenario; una agresión a un Policía Local y otra a un operario de la limpieza.



Tanto el trabajador de limpieza como el agente, que fue agredido de un cabezazo en el maxilar inferior por un joven de 18 años recién cumplidos, se encuentran en buen estado, ha informado el edil de Seguridad.





En el informe policial consta que se realizaron tres controles preventivos desde primera hora de la mañana, uno a la entrada y a la salida de Arguineguín, otro en los perímetros exteriores de la fiesta y un tercero in situ.



Entre las principales actuaciones de los agentes, el informe desprende que se realizaron 392 identificaciones, 92 denuncias por consumo de alcohol en zonas no autorizadas, seis denuncias por estacionamiento de vehículos indebido y otras tantas asistencias a requerimiento para la asistencia de Cruz Roja por intoxicaciones etílicas.



La problemática de la situación, añade el escrito, "se desencadenó por un problema de falta de civismo por parte de los asistentes, de los que el 99 por ciento tenía edades comprendidas entre los 15 y 19 años, y no por motivos organizativos", precisa.



Al respecto, indica que "la avalancha se produjo ante la llegada de un total de 14 guaguas organizadas por estos adolescentes, que en su mayoría ya portaban bebidas alcohólicas en sus mochilas".



La alcaldesa ha considerado la decisión del consistorio de suspender la fiesta como "una acción inteligente", y ha reiterado que no van a permitir "que las Fiestas del Carmen se manchen por la actitud de unos pocos, ni se conviertan en un macrobotellón".



En este sentido, ha llamado a "la reflexión" por parte de los tutores que permiten a sus hijos menores de edad montar en una guagua a sus hijos y acudir a una fiesta en otro lugar de la isla "sin medir las consecuencias".



Bueno ha recordado que el Ayuntamiento de Mogán, con el objetivo de evitar los botellones, modificó este año parte del concepto de la Fiesta del Agua, así como su nombre por Festival del Agua Arguín H20.



Asimismo, cambió de ubicación la zona musical de los chiringuitos a la Avenida Miguel Marrero e introdujo actividades acuáticas con un gran ludoparque en la zona de la playa.

Así que, ante lo expuesto, Bueno ha decidido suprimir la programación musical del Festival del Agua para evitar que se convierta en un macrobotellón: "No volverá a celebrarse el Festival del Agua en el actual concepto y así queremos hacerlo saber a aquellos organizadores que se han lucrado de este evento", ha concluido.