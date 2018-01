Posibles nevadas este lunes en Gran Canaria, Tenerife y La Palma

Los cielos presentarán este lunes intervalos nubosos en las islas, donde se esperan lluvias débiles y chubascos que podrían ser en forma de nieve en Gran Canaria, Tenerife y La Palma, las temperaturas se mantendrán sin cambios o en descenso y los vientos serán del norte y cambiarán a nordeste fuertes o muy fuertes.



Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en las dos capitales canarias se esperan temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 19.



En cuanto al estado de la mar, la Aemet prevé vientos del nordeste de fuerza 4 o 5, 5 o 6 y ocasionalmente 7, marejada o fuerte marejada y mar gruesa localmente, así como mar de fondo del noroeste con olas de 2 a 3 metros y alguna lluvia.



La previsión meteorológica para mañana, por isla, es la siguiente:



LANZAROTE



Intervalos nubosos tendiendo durante la mañana a cielos nubosos o cubiertos. Probabilidad de chubascos a partir de media mañana, con baja probabilidad de que sean puntualmente fuertes y vayan acompañados de tormenta y algo de granizo. Serán poco probables al final del día. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente norte, que girará por la tarde a nordeste fuerte sin descartar rachas muy fuertes al final.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Arrecife 13 20



FUERTEVENTURA



Intervalos nubosos tendiendo durante la mañana a cielos nubosos o cubiertos. Probabilidad de chubascos a partir de media mañana, con baja probabilidad de que vayan acompañados de tormenta y algo de granizo. Serán poco probables al final del día. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente norte, que girará por la tarde a nordeste fuerte cuando no se descartan rachas muy fuertes.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Puerto del Rosario 16 19



GRAN CANARIA



Intervalos nubosos tendiendo al mediodía a cielos nubosos o cubiertos. Baja probabilidad de lluvias débiles en el norte al inicio, a partir de mediodía probables chubascos en el norte y zonas del interior que podrían ser en forma de nieve a partir de los 1700 o 1800 metros al final del día. En la vertiente sur las precipitaciones serán menos probables y débiles, y al final se abrirán claros. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente norte con intervalos de fuerte, que girará por la tarde a nordeste fuerte con baja probabilidad de rachas muy fuertes en medianías, zonas altas y vertientes noroeste y este.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Las Palmas de Gran Canaria 16 19



TENERIFE



Intervalos nubosos tendiendo al mediodía a cielos nubosos. Baja probabilidad de lluvias débiles en el norte al inicio, a partir de mediodía probables chubascos en el norte y zonas del interior que podrían ser en forma de nieve a partir de los 2200 metros al mediodía y de los 1700 o 1800 metros al final. En la vertiente sur las precipitaciones serán menos probables y débiles, y al final se abrirán amplios claros. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente norte con intervalos de fuerte, que girará por la tarde a nordeste fuerte con baja probabilidad de rachas muy fuertes en medianías y vertientes noroeste y este. En cumbres centrales norte fuerte que a partir de mediodía girará a nordeste muy fuerte con rachas que superarán los 100 km/h por la tarde.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de Tenerife 16 19



LA GOMERA



Intervalos nubosos tendiendo al mediodía a cielos nubosos. Baja probabilidad de lluvias débiles en el norte al inicio, a partir de mediodía probables chubascos ocasionales en el norte y zonas del interior. En la vertiente sur las precipitaciones serán menos probables, débiles y dispersas, y al final se abrirán amplios claros. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente norte con intervalos de fuerte, que girará por la tarde a nordeste fuerte con baja probabilidad de rachas muy fuertes en medianías, zonas altas y vertientes noroeste y este.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



San Sebastián de la Gomera 17 20



LA PALMA



Intervalos nubosos tendiendo al mediodía a cielos nubosos. Baja probabilidad de lluvias débiles en el norte al inicio, a partir de mediodía probables chubascos ocasionales en el nordeste y este que podrían ser en forma de nieve a partir de los 1800 metros por la tarde. En la vertiente oeste las precipitaciones serán menos probables y dispersas, y al final se abrirán amplios claros. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente norte con intervalos de fuerte, que girará por la tarde a nordeste fuerte con baja probabilidad de rachas muy fuertes en zonas altas y vertientes noroeste y sudeste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de la Palma 16 19



EL HIERRO



Intervalos nubosos tendiendo al mediodía a cielos nubosos. Baja probabilidad de lluvias débiles en el norte al inicio, a partir de mediodía probables chubascos ocasionales en el nordeste y este. En la vertiente oeste las precipitaciones serán menos probables y dispersas, y al final se abrirán amplios claros. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente norte con intervalos de fuerte, que girará por la tarde a nordeste fuerte con baja probabilidad de rachas muy fuertes en zonas altas y vertientes noroeste y sudeste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Valverde 12 15