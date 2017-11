La nueva fiscala jefa de Las Palmas se compromete a luchar contra la corrupción y la desigualdad

La nueva jefa de la Fiscalía de Las Palmas, Beatriz Sánchez Carreras, se ha comprometido este lunes a luchar contra las grandes preocupaciones de la sociedad, la corrupción económica, urbanística y medio ambiental, así como contra la desigualdad desde la Ley contra la Violencia de Género de 2004.



En el discurso que ha pronunciado en el acto de toma de posesión de su nuevo cargo, Sánchez ha reclamado también más medios materiales y personales para la Fiscalía, en concreto para la sección de Medio Ambiente de solo cuenta con tres fiscales, según ha indicado en declaraciones a los periodistas.



Además, la nueva fiscal jefe de Las Palmas ha pedido refuerzos para las secciones de Arrecife (Lanzarote) y Puerto del Rosario (Fuerteventura), así como para San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), cuyas dependencias también es preciso mejorar.



Así mismo, ha reclamado más personal para resolver las comisiones rogatorias en materia de extranjería que tendrá que asumir la Fiscalía con el mismo número fiscales y para atender las nuevas competencias derivadas del nuevo juzgado de Vigilancia Penitenciaria que se creará.



Sánchez ha considerado en su discurso que se precisa de la participación activa del Gobierno de Canarias para lograr un expediente digital adecuado a las necesidades de los jueces y fiscales, y que se necesita avanzar para lograr la oficina fiscal y poner en marcha las oficinas de protección de víctimas, pendiente aún de crear, entre otras demandas.



Como fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas, cargo que ha ejercido durante los últimos diez años, ha pedido, en especial, refuerzos en esta materia para las mujeres que sufren violencia de género y para todos los miembros de la familia se ven afectados, sobre todo los niños.



Sánchez ha recalcado que la igualdad "no es cuestión de cuotas" y ha citado como ejemplo la situación que se da en la Fiscalía de Las Palmas, donde copan los cargos de responsabilidad por su capacidad y méritos.



Ha destacado la labor que desempeñan las distintas secciones de la Fiscalía de Las Palmas y, en particular, se ha referido al trabajo desempeñado por los fiscales de Medio Ambiente y de Delitos Económicos, "lejos y ajenos de las presiones muchas veces interesadas por ser materias conflictivas las que abordan".



Sobre las distintas secciones que comprende la Fiscalía, ha dicho que en la mayoría la de Las Palmas "es puntera" respecto al resto del Estado, pues "crea escuela" sobre la forma que tienen de tratar los asuntos, una cuestión que ha dicho que pretende que continúe.



Así mismo, ha asegurado que mantendrá el modelo de organización de la Fiscalía de su antecesor en el cargo, Guillermo García Panasco, que ha recordado que ha sido avalado por la Fiscalía General del Estado y por los tribunales, y, además, se ha evidenciado como "un modelo correcto, más justo y necesario".



Por otra parte, Sánchez ha defendido la independencia de los fiscales y la preparación y capacidad que tiene el órgano que dirige para asumir la instrucción penal, pero ha insistido en que se precisa de más medios materiales y personales para ello.



La principal objeción que se opone para que asuman a los fiscales la instrucción es la falta de independencia, una cuestión que ha rebatido, pues ha afirmado que la Fiscalía no es un "órgano dependiente del Gobierno", sino parte del Poder Judicial, y que funciona bajo los principios de unidad de actuación, dependencia jerárquica y legalidad.



A juicio de Sánchez, la asunción de la instrucción penal por los fiscales "es un gran reto de la justicia española", pues España es de los pocos países europeos donde aún no se ha asumido.