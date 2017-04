El Canarias peleará en los playoff por el título 29 años después

El Iberostar Tenerife ya es matemáticamente equipo de playoff tras la derrota del Morabanc Andorra este domingo en su visita al Unicaja de Málaga (93-69) certifica pase lo que pase en lo que resta de fase regular, la clasificación del Iberostar Tenerife para las series por el título 29 años después de su última comparecencia.



Será la sexta vez que el Canarias disfrute de una eliminatoria por el título, en una hemeroteca que incluye otras tres temporadas en la que los aurinegros pelearon por el campeonato una vez finalizada la fase regular, antaño concebida de distintas maneras, bien en Grupos Par o Impar y/o repartida en Serie A1 y Serie A2.



En dos ocasiones, los tinerfeños llegaron hasta cuartos de final de la ACB, tras superar la primera ronda de octavos, esto ocurrió de manera consecutiva en las temporadas 86-87 y 87-88 y se tradujo luego en sendos sextos puestos, en el segundo de los casos recompensado además con la brillante clasificación para la Copa Korac del curso siguiente.



Fue en la campaña 83-84 cuando los canaristas disputaron por primera vez en su historia una eliminatoria por el título, entonces correspondiente a los octavos de final. Los insulares jugaban aún en el Colegio Luther King, bajo la denominación de Cafisa Canarias y con Gary Travett de entrenador.



Los Carmelo Cabrera, Walter Sceczerbiak, Richie Bethencourt, Randy Meister, Luismi Prada y compañía perdieron el cruce pertinente ante el CAI Zaragoza por 0-2.



No pudo darle mucha continuidad el proyecto canarista a sus apariciones por el play off, ya que al curso siguiente perdería la categoría para recuperarla una temporada después.



Ya de vuelta en la elite, en la 86-87, el grupo que entonces dirigía José Carlos Hernández Rizo, bajo la denominación de CajaCanarias y ya en el Juan Ríos Tejera, lograba el pase a la A1 y disputaba luego las series por el título, eliminando en octavos al Oximesa de Iñaki Iriarte y cayendo en cuartos ante el Joventut de Badalona.



También repitió presencia un año después el CajaCanarias en los play off, también con Rizo de técnico y en un curso que incluyó el cambio de la pareja de extranjeros mediada la temporada. Winslow y Perry sustituían en diciembre a Phillips y Harper y metían también al equipo aurinegro en la lucha por el título.



Los tinerfeños volvieron a eliminar al Oximesa en octavos y cayeron en cuartos ante el CAI, coincidiendo con la retirada de uno de sus mitos, Carmelo Cabrera, de nuevo su trayectoria aquel curso tuvo como premio el billete para Copa Korac.