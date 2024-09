El Carnaval de Las Palmas indigna al movimiento feminista al coincidir su cabalgata con el 8M

La manifestación del 8M en Las Palmas de Gran Canaria quedará eclipsada el próximo año por la fiesta más multitudinaria de la ciudad: el Carnaval. Ese mismo día está programada la Cabalgata, algo que no ha contentado a los colectivos feministas. “Es un menosprecio más”, explica Nereida Vizuete, una de las portavoces de la red feminista de Gran Canaria. Desde el Consistorio, por su parte, aseguran que están pendientes de reunirse con los colectivos y que presentarán varias propuestas para hacer convivir una fecha tan señalada como el Día de las Mujeres con la fiesta más importante de la capital.

“La ciudad es una ciudad feminista y reivindica la igualdad y el colectivo podrá tener un papel importante el 8M, pero este año se da la circunstancia de que la cabalgata, que viene determinada por ser el sábado de la semana del martes de Carnaval y miércoles de ceniza, coincide con el 8 de marzo”, recalcan desde el consistorio, gobernado por PSOE, Nueva Canarias y Podemos.

Nereida Vizuete, por su parte, afirma que cuando se conoció la fecha este verano, la red feminista solicitó una reunión con el Ayuntamiento y que la semana pasada este tema se llevó al Consejo de la Mujer. “Hemos intentado solucionar esto por la vía del diálogo internamente, pero como vemos que no ha dado fruto, pues nos hemos visto en la obligación de denunciarlo públicamente porque efectivamente que se pongan la cabalgata el 8 de marzo nos parece una falta de respeto, no a la red feminista, que no es dueña de este movimiento, sino a las mujeres”, remarca.

“Nos enfada muchísimo. Es que luego pondrán las luces violetas en las instituciones, el lazo cada año es más grande y, sin embargo, los recursos cada vez son menos y la falta de respeto a las fechas señaladas también son más graves”, apunta Vizuete, que recuerda que no es la primera vez que un acto feminista queda eclipsado por la programación de actividades del Ayuntamiento, pues así ha ocurrido en el 25N, Día contra la Violencia Machista, que ha coincidido con el encendido navideño.

“Es una muestra más del desinterés del Ayuntamiento por las políticas feministas y los derechos de las mujeres”, incide la red en un comunicado que ha publicado este lunes “después de haber intentado la vía del diálogo”.

La Red entiende que aunque la manifestación por el 8M sea convocada a las 12.00 de la mañana, el hecho de convocar el acto del Carnaval más multitudinario el mismo día hace que se desvirtúe la lucha. “En lugar de acompañar y apoyar estas efemérides, el Ayuntamiento ha decidido relegar las luchas feministas en favor de una festividad que bien podría haberse organizado en una fecha alternativa”, expone la red.

“Esto es un despropósito que no podemos tolerar”, afirma Vizuete, que añade que la red está preparando toda una campaña que comienza este lunes. “Hasta ahora, hemos venido trabajando intentando hacerlo por la vía del diálogo internamente y a partir de hoy vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, porque no se trata de que no haya carnaval ni muchísimo menos”, insiste.

La portavoz de la red considera que ese día podría haberse programado otro acto del Carnaval, pero no el más multitudinario. El Ayuntamiento, por su parte, afirma que la fecha se debe al calendario y a la coincidencia con la cuaresma.

Así mismo, Vizuete recuerda que no se puede solicitar fecha para la manifestación hasta un mes antes y cree que el hecho de que sea la cabalgata ese día compromete el tráfico, que varias calles estén cortadas o el número de efectivos policiales que velen por la seguridad.

El Ayuntamiento insiste en que tiene previsto realizar una reunión con los colectivos feministas de la ciudad para la organización del 8M. “La ciudad organizará los dos actos, siendo la manifestación del 8M, como cada año, uno de los actos reivindicativos más importantes en el calendario de la ciudad”, insisten desde el consistorio.