Fuenlabrada, ocho años sin ganar en Gran Canaria

El Montakit Fuenlabrada, cabeza de serie de la Copa del Rey 2018 que se disputará del 15 al 18 de febrero en Las Palmas de Gran Canaria, se enfrentará en cuartos de final al anfitrión, el Herbalife, un rival al que no gana en su cancha desde hace ocho años, en el mes de diciembre de 2009.



Que la quinta Copa del Fuenlabrada en su historia tendría un rival distinto que en las anteriores era una cosa cantada, ya que en las cuatro participaciones previas del equipo madrileño se había visto las caras con el Real Madrid y el Barcelona, ambos compañeros en el bombo de cabezas de serie, tres veces los madrileños y una los azulgrana, en todos los casos con derrota fuenlabreña.



Pero probablemente entre los rivales posibles el Granca es uno de los más complicados para el Montakit, primero por ser el anfitrión, el equipo que tendrá un mayor número de aficionados en el Gran Canaria Arena, y en segundo lugar porque el escenario no es el más propicio para el equipo que dirige el argentino Néstor Che García.



En su última visita, el 5 de noviembre, el Fuenlabrada sufrió una derrota por 22 puntos (87-65), que comenzaron con un parcial 20-6 local y dominaron el encuentro de inicio a fin, con puntos de todos sus jugadores y un final plácido.



Las anteriores campañas tampoco los marcadores fueron mejores: 111-60 en 2016 y 109-88 en 2015, y solo se vieron finales apretados en los precedentes de marzo de 2012 (70-65) y octubre de 2010 (71-70).



Para encontrar la última visita fuenlabreña en suelo de Gran Canaria hay que retroceder un año más, al 13 de diciembre de 2009, cuando el entonces Ayuda en Acción Fuenlabrada venció por 70-77 en un partido en el que llegó a tener 20 puntos de diferencia, con 21 puntos del escolta americano Gerald Fitch y 19 del pívot uruguayo Esteban Batista.



En total, en 20 visitas del Montakit a la isla ha logrado cinco victorias frente a 15 triunfos locales.



No obstante, si hay algún año para romper esa mala racha es éste, en el que el Fuenlabrada ha realizado una de las mejores primeras vueltas en sus 20 años en la ACB, ha batido su récord de inicio invicto (cinco partidos) y se ha clasificado por primera vez como cabeza de serie a la Copa del Rey.



"Para nosotros es un orgullo llegar aquí como cabeza de serie, que era la única manera de evitar a Real Madrid o Barcelona, que nos tocan siempre. Nos ha tocado el anfitrión y vamos a ver si podemos competir. Como dice nuestro entrenador, venimos para quedarnos cuatro días", señaló el director deportivo del Fuenlabrada, Ferrán López, en el sorteo celebrado ayer.



Ganar al Gran Canaria, aparte del reto en una cancha adversa históricamente para el Fuenla, sería un nuevo hito histórico para un equipo que no ha conseguido en toda su historia ganar un partido en la Copa del Rey, y que afrontaría por primera vez las semifinales. Un nuevo desafío para el Che García y los suyos.