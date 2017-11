El Gran Canaria buscará en Santiago no descolgarse de la cabeza de la ACB

Monbus Obradoiro y Herbalife Gran Canaria disputarán este sábado un encuentro entre dos equipos que han comenzado con muy buen pie la competición liguera, en la que ambos marchan muy igualados al sumar cinco victorias y tan solo dos derrotas.



El conjunto isleño que dirige Luis Casimiro llega a esta cita después de su justa victoria en Eurocup en la cancha de Asvel Villeurbanne francés, que ha aupado a los grancanarios al primer puesto de la clasificación y que le ha acercado bastante a la disputa de la siguiente fase.



Por su parte, los gallegos se impusieron en la pasada jornada liguera por un apretado 60-62 en su visita a UCAM Murcia, en un choque en el que brilló el escolta norteamericano de Obradoiro , Matthew Thomas, quien con sus 17 puntos fue el máximo anotador del encuentro y decantó la balanza a favor de su equipo.



El técnico de Monbus, Moncho Fernández, ha reconocido en rueda de prensa que Gran Canaria es "un rival fantástico" y que está al nivel de los equipos de Euroliga.



"Es un equipo largo, con calidad técnica y con jugadores que están en un momento de forma excepcional, como el base Albert Oliver, por el que parece que no pasa el tiempo. Herbalife es muy difícil por todo lo que hacen y lo bien trabajados que están, y para nosotros supondrá jugar ante un grande", ha manifestado el técnico compostelano.



Precisamente Oliver puede convertirse en uno de los protagonistas del partido, ya que está a solo siete asistencias de ser el quinto mejor pasador en la historia de la Liga Endesa, superando al ex madridista José Luis 'Jou' Llorente, que ocupa esa posición en la actualidad.



Este encuentro, correspondiente a la octava jornada de la Liga Endesa, se disputará a partir de las 18.00 horas (canaria) en el Pabellón Multiusos Fontes do Sar, con arbitraje de Carlos Peruga, Jordi Aliaga y Arnau Padrós, y podrá ser presenciado por Multideportes 1 (dial 55).