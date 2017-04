Jesé sigue creyendo que la UD Las Palmas tiene equipo para llegar a Europa

Jesé Rodríguez, delantero de la UD Las Palmas cedido por el París Saint-Germain, ha afirmado que el club "tiene equipo" para jugar en Europa,como proclamó el día de su presentación



El día de su flamante presentación, el futbolista proclamó que el objetivo era acabar en puestos europeos, y hoy en día insiste en que la Unión Deportiva "tiene equipo" para ello, pero han perdido demasiados partidos en esta segunda vuelta de la competición.



"No estoy decepcionado por haber dado el paso de venir al equipo de mi tierra. Quedan partidos y esto no ha acabado, queremos terminar con buenas sensaciones, tenemos equipo para estar en Europa, incluso para la próxima temporada, pero hemos perdido muchos puntos", ha expuesto el delantero grancanario.

El exatacante del Real Madrid ha dicho en rueda de prensa que está "muy contento" y "centrado" en el equipo de su tierra, pero reconoce que tanto su llegada como la del internacional croata Alen Halilovic coincidió con un bajón en el nivel de juego del equipo durante la segunda vuelta, aunque no quiere por ello poner excusas.



El jugador reconoce que los goles que falló en sus primeros partidos de amarillo afectaron a su "confianza", pero no cree que esté jugando mal.



Además, sostiene que Las Palmas "juega mucho al toque" y debería darle "más velocidad" al balón, para aprovechar mejor sus características y tener más ocasiones ante la portería rival.



Jesé recuerda que pertenece al París Saint-Germain pero la Unión Deportiva no descarta negociar con el club francés una nueva cesión del delantero isleño para la temporada 2017-18, aunque el jugador ha declinado opinar acerca de cuál es su deseo para la próxima campaña.