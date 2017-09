El Tenerife busca reencontrarse con la victoria ante el invicto Alcorcón

El Tenerife, que encadena tres partidos consecutivos sin marcar, espera reencontrarse con la victoria frente al Alcorcón, que es el único equipo invicto de la categoría tras cinco jornadas.



El conjunto canario tratará de sumar una nueva victoria en Liga, tras dos derrotas y un empate en los últimos tres partidos.



El equipo de José Luis Martí llega al choque prácticamente sin margen para haber preparado el envite, tras casi una semana fuera de la isla y con un exigente calendario con tres partidos en seis días.



El Tenerife disputó dos encuentros en Córdoba de forma consecutiva, entre los que se encontró una derrota liguera en uno de los peores partidos desde que llegó al banquillo blanquiazul José Luis Martí, según reconoció el propio entrenador balear.



En el choque de Copa del Rey los insulares lograron una holgada victoria (1-4) y recuperaron sensaciones, en un partido en el que tuvieron minutos los futbolistas con menos protagonismo en el comienzo de la temporada.



En el equipo insular necesitan sumar la victoria, ya que solamente han logrado un punto de los últimos nueve en juego, tras un brillante comienzo de competición con dos triunfos.



José Luis Martí no podrá contar con Juan Villar, en la recta final de su recuperación, ni con el capitán del equipo, Suso Santana, al que todavía le faltan por cumplir tres de los cinco partidos de sanción.



Enfrente estará el Alcorcón, que afronta el partido en un buen momento de la temporada, después de encadenar cinco partidos consecutivos puntuando y haber sumado nueve puntos de quince posibles.



El Alcorcón es el único equipo de la Liga que aún permanece invicto y en 450 minutos de competición solo ha encajado un tanto, el de la pasada jornada frente al Barcelona B, que llegó al filo del tiempo reglamentario.



El equipo madrileño está demostrando una gran fortaleza defensiva, en parte al planteamiento táctico de Julio Velázquez, que dispone un esquema con cinco defensas, las líneas muy juntas y presión por parte de todos sus futbolistas.



A nivel ofensivo, el conjunto alfarero ha sabido rentabilizar al máximo sus goles, puesto que solo ha logrado tres, pero las sensaciones que demuestra sobre el terreno de juego han sido muy positivas.



Para este encuentro, Velázquez cuenta con tres bajas por lesión, las de los centrocampistas Nono y Kadir y el delantero Borja Lázaro, pero en lo que respecta al once titular no se esperan cambios significativos y el técnico alfarero podría seguir confiando en los mismos que salieron de inicio contra el Barcelona B.

Ficha Técnica Tenerife: Dani Hernández; Cámara, Carlos Ruiz, Jorge, Camille; Vitolo, Aitor Sanz; Montañés, Juan Carlos, Malbasic; y Longo.



Alcorcón: Casto; Laure, David Navarro, Burgos, David Fernández, Bellvís; Álvaro Peña, Domínguez, Errasti; Jonathan Pereira y Álvaro Giménez.



Árbitro: Milla Alvendiz (Comité andaluz).



Estadio: Heliodoro Rodríguez López.



Hora: 20.00 (hora peninsular).